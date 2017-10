Un respiro de alivio

Google Plus

Las béticas se han llevado los tres puntos el Estadio Nuevo Vivero ante el Santa Teresa Badajoz correspondiente a la jornada a la séptima jornada de la Liga Iberdrola, dirigido por la árbitra aragonesa Paola Cebollada López.

Las de María Pry salieron a por la victoria enchufadas desde el primer momento del partido. Ya les fue bastante bien ante la Real Sociedad. El conjunto hispalense alza el vuelo ante una temporada que comenzó irregular para las béticas.

El Betis saldría al Nuevo Vivero con López, Laura, Irene, Priscila, Nuria, Bea, Yiyi, Clau, Virgina, Rocío y Paula. En el banquillo estarían Cristina, Maddi, Ana, Paula M., Andrea, Erina y Cortez.

Desde primera hora, las verdiblancas tomaron el juego del partido, a los 6' minutos del encuentro, un cabezazo de Paula Perea tras una magnífica jugada desde atrás sumaría el primer tanto a favor para las béticas. La defensa despistada del Santa Teresa haría que al equipo se le hiciese el partido un poco más cuesta arriba desde los primeros minutos de la jornada.

El Santa Teresa se vendría abajo, perdía balones y la efectividad de los pases no tenían éxito. El Real Betis Féminas seguiría dominando el partido, sobre todo en el centro del campo. En el primer cuarto de hora, las verdiblancas marcarían el segundo gol por obra de Laura. Otro cabezazo interfectaría bajo los palos de las locales, imponiéndose las béticas en el partido por dos goles desde el minuto 15' de la primera parte.

La media hora restante sería tranquila para las béticas. Las hispalenses estarían tranquilas y seguras con el resultado, jugaban conformes y llegaban a la portería rival con facilidad. Las extremeñas lo tendrían más crudo, no paraban de intentar atacar, pero se las veía nerviosas y algo despistadas. Las chicas del Santa Teresa también llegarían a la portería de Miriam López, pero la defensa del conjunto heliopolitano estaría atento a las jugadas de las extremeñas.

El Betis volvió a atemorizar a las locales casi a la media hora de partido. Paula ejecutaría un gran disparo que la portera despejaría del área. A partir de ese momento, el Santa Teresa reaccionaría y llegaría continuamente al área local. No sería hasta pasada ya la primera parte, el Santa Teresa sumaría su único tanto. Alba Merino sacaría una falta que la jugadora verdiblanca Priscila encajaría en propia.

Tras el descanso, las chicas del Santa Teresa Badajoz llegarían bastante fuertes y concienciadas de la primera parte. Desde el centro del campo iniciarían una jugada magnífica donde Chica dominaba el área de la zaga verdiblanca, el gran disparo de vaselina de la extremeña acabaría en el palo de López.

El Real Betis Féminas continuaría apretando y haciendo presión en la zona peligrosa del Santa Teresa. Paula Moreno no pudo rematar las ocasiones de peligro que se le pondrían por delante. Aún así el Betis no pararía de atacar. Priscila estuvo a punto de hacerlo tras una jugada magnífica por la banda derecha. El Santa Teresa Badajoz tampoco se quedaba atrás, Alba Merino ejecutó un disparo de vaselina que atemorizaría a la zaga hispalense que no entró bajo palos por poco.

A pocos minutos del final el Betis Féminas pudo sentenciar desde los once metros, pero Paula Moreno lanzó horrible el penal pitado a lo panenka y Larqué paró sin problemas. Tocaría sufrir y aguantar el tipo, aunque a poco estuvo de llegar lel empate. en el minuto 93 tras un balón que no llega a atrapar Miriam, toca en Nana y acaba chocándose con el palo.

El Betis Féminas puede respirar aliviado en esta jornada. Parece que han encontrado su juego tras el mal comienzo de la temporada.