J.J. Romero: "Este punto no me sirve para nada en cuanto a evolución"

Foto: Juan Ignacio Lechuga-VAVEL

El Betis Deportivo ha recibido este domingo al Marbella en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Los verdiblancos no lograron pasar del empate este fin de semana, repartiéndose los puntos entre ambos conjuntos. Tras finalizar el partido, J.J. Romero ha comparecido en sala de prensa.

En primer lugar, el técnico ha hecho una Valoración sobre el enfrentamiento entre los dos equipos andaluces: “En la primera parte hemos ido al límite y hemos estado a un nivel fantástico. El resultado al descanso debió ser un serio correctivo, con ocasiones claras ya nada más arrancar el partido. Nos perjudicó que se quedaran con un jugador menos. También cometemos un error en nuestra línea a la hora de defenderla. El Marbella es un buen equipo, con futbolistas con oficio”. Respecto a la segunda mitad, ha añadido que: “Quizás ha pasado factura que creíamos que el nivel expuesto en la primera mitad nos serviría para el segundo. Hemos interpretado mal el juego, hemos ido mal a la presión y hemos pensado que por tener uno más sería un paseo. Hay más matices, pero eso queda para nosotros. Este punto no me sirve para nada en cuanto a evolución”.

El entrenador también ha comentado el próximo duelo del miércoles ante el San Fernando, dándole la misma importancia a cada jornada: “En esta categoría hay tanta igualdad que cualquier partido tiene una trascendencia importante en la clasificación. Será tan importante como todos los que tenemos e iremos a puntuar a San Fernando, y luego también contra el Granada B”.

En el encuentro ante el Marbella se ha dado el debut de un juvenil, Tellado, destacando los méritos realizados para lograrse un puesto con el Betis Deportivo: “Es positivo, pero más cuando es por mérito, que por falta de gente. Lo ideal para que debuten es porque están haciendo muchos méritos, que Tellado lo está haciendo en el Juvenil A, pero no por ausencias, que también puede ser en este caso. Es importante que sumemos gente, pero es importante que la sumemos por méritos”.

Por último, a José Juan Romero se le ha preguntado por la posible falta a Pedro en el gol, pero el entrenador no ha querido entrar en polémica: “No lo he visto, pero fuera de juego no era. Lo rompe un futbolista que no hace bien la línea. ¿Falta? He estado más pendiente de ver el fuera de juego. Me voy muy enfadado porque hemos visto un Betis Deportivo muy bueno en la primera parte y no podemos hacer luego lo que hemos hecho en muchos momentos de la segunda”.