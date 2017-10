El Betis venderá a Pezzella a la Fiorentina. (Getty Images)

El Real Betis está siendo uno de los equipos revelación de La Liga. Parte de la culpa es, además de Quique Setién, de Lorenzo Serra Ferrer, quien llegara a Heliópolis el pasado mes de mayo para ejercer las funciones de vicepresidente deportivo en la comisión deportivo del club. Tras marcharse Miguel Torrecilla al Sporting de Gijón, además, se propuso revolucionar la plantilla del primer equipo y cambiar las ambiciones de la entidad. Muchas altas y bajas dieron al entrenador cántabro ciertos mimbres para mirar hacia arriba en la tabla.

Una de esas bajas fue la de Germán Pezzella. El central argentino se marchó cedido en agosto a la Fiorentina, equipo en el que, desde entonces, ha disputado sendos minutos, convirtiéndose en un jugador importante de la plantilla. Incluso, el pasado mes de septiembre, el central fue llamado por Jorge Sampaoli para unirse a la expedición argentina que jugó contra Perú y Ecuador.

Ahora, la entidad florentina se encuentra decidida a hacerse con el 100% del pase del argentino. Pezzella ha disputado minutos en todos los partidos de Serie A de la actual temporada, algo que en el Betis no hubiera podido lograr debido a las frecuentes rotaciones que realiza Setién, amén del estilo de pase con el que Pezzella no se sentía, aparentemente, demasiado cómodo. Por tanto, y debido a que el Betis compró el resto de derechos del jugador hace un par de meses a River y su familia, la Fiorentina desembolsará una cantidad que rondará los once millones de euros para hacerse con los plenos derechos del jugador. Si bien su cláusula se estipuló en diecisiete millones cuando en mayo renovara el jugador por la entidad verdiblanca, los costes que conllevaron la cesión para la Fiorentina han permitido que el Betis rebaje algo sus pretensiones y cifre la compra en los once millones que pagará la entidad italiana antes incluso de que finalice la presente temporada.