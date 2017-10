Setién: "Trataremos que esta derrota no nos afecte"

Foto: Real Betis

Derrota por 1-0 del Real Betis Balompié frente al conjunto perico. Un gol de Gerard Moreno dio la victoria a los de Quique Sánchez Flores. Al terminar el encuentro, el técnico bético, Quique Setién salió a dar la rueda de prensa correspondiente post-partido.

El partido

"El partido estaba más o menos igualado. En la segunda parte confiábamos en que hubiera más espacios. Hemos salido muy bien desde el descanso, creo que han sido quizás nuestros mejores minutos nada más empezar hasta que ha llegado el gol que les ha facilitado mucho su trabajo, que es defender y aprovechar los espacios".

El cántabro hizo autocrítica: "nos ha faltado más presencia en el área en muchos centros y ese punto de inspiración y lucidez que hemos tenido otras veces".

Un Espanyol muy ofensivo

"Jugadores como Leo Baptistao o Gerard Moreno son jugadores intensos, agresivos, basculan rápido y cierran muy bien los espacios. No es fácil encontrarlos, tienes que tener un punto de lucidez que yo creo que nos ha faltado hoy. Luego aprovechan bien los espacios, son genta rápida y que sale a la contra".

"El pase a Gerard ha sido extraordinario y ha sido un control y una terminación espectacular. Desde luego tienen jugadores de mucha calidad, no lo hemos sabido defender, pero esto hay que contar con ello".

Contratiempos

Quique Setién fue amonestado en el partido de hoy y no es la primera vez que esto sucede: "Le he preguntado al cuarto árbitro que cuánto había dado de descuento porque había finalizado, no había sacado el marcador y le he preguntado que cuánto había dado. Al no mostrar el cartel no lo sabía. Ha ido a llamar al árbitro y me ha amonestado. Se lo he dicho con toda corrección".

Lesión de Campbell

"Se le ha caído un jugador encima. Tiene ahí un dolor. Ha notado un golpe muy fuerte y no sabemos lo que es. En principio podía andar así que esperemos que no sea nada". ​

Vuelta a Sevilla

"No vamos a tener tiempo prácticamente para trabajar con intensidad algún día de la semana, pero toca así. Luego estaremos otro montón de días sin competir. Al Getafe ya le hemos visto, está ahora con confianza, después de la victoria del otro día. Será un partido complicado como todos. Trataremos de que esta derrota no nos afecte y afrontar el partido con todas las garantías".