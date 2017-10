La regularidad es la clave del éxito

Google Plus

Foto: LaLiga

Anoche el Real Betis volvió a caer ante el Espanyol, pero esta vez no mostró ningún síntoma del buen juego al que nos tiene acostumbrados. Con esta, es ya la cuarta derrota que cosechan los verdiblancos en diez jornadas. Y es esa irregularidad la que le está lastrando para poder reafirmarse como equipo revelación y por qué no candidato a jugar la temporada que viene en Europa.

Calendario

Hay que tener en cuenta también el calendario, y es que el del conjunto sevillano no ha sido para nada fácil. Se ha enfrentado ya contra equipos como Barcelona, Real Madrid, Valencia, Villarreal o Real Sociedad. Habiendo visitado ya estadios como el Camp Nou, el Bernabéu o Anoeta. En casa sí es verdad que está manteniendo una regularidad más clara (cuatro victorias en cinco partidos) pero le falta mejorar como visitante.

Gris lejos de casa

La gloriosa victoria en el último minuto ante el Real Madrid, en el feudo madridista fue la única vez que el conjunto de Setién se llevó los tres puntos en un partido lejos del Villamarín. Todo los demás han sido derrotas (Barcelona, Villarreal y Espanyol), exceptuando el empate a cuatro goles ante la Real Sociedad en San Sebastián.

En busca de la regularidad

Un buen equipo es aquel que logra grandes victorias y mantiene una constante regularidad. Cierto es que el Betis en lo que llevamos de temporada ha conseguido grandes victorias como el 0-1 ante el Madrid o el partido redondo en el que goleó 4-0 al Levante, pero tiene que ser más regular. No puede pasar de vencer al Madrid, el vigente campeón de Europa, ante todo un Bernabéu, creando además bastantes ocasiones de gol a perder contra un Espanyol que le está costando arrancar esta temporada y dando una imagen pésima de juego. La clave es esa, si el equipo mantiene una regularidad aspirará a hacer algo bonito esta temporada. Si no la mantiene será otro año en el que no peleará por nada, otra vez mitad de tabla.