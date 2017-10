¿Vuelta a la ‘doble S’ o seguir apostando por un punta?

Sanabria se lamenta ante una ocasión fallada || Foto: Vavel

El Real Betis salió mal parado del partido de anoche en Barcelona. El técnico verdiblanco volvió a apostar por Tonny Sanabria en la punta de ataque, acompañado por Joaquin y Nahuel en los costados. En lo que al centro del campo se refiere, sentó a Víctor Camarasa para dan entrada a Fabián, que no estuvo muy acertado. El resto del equipo, lo esperado.

El delantero paraguayo ya es un fijo para Quique Setién pero ayer no tuvo su día. Falló en la presión y no buscó el desmarque en más de una ocasión. Fruto de esta cadena de errores el técnico verdiblanco decidió dar entrada a Sergio León para obtener más movilidad arriba. Pero el de Palma de Río tampoco estuvo acertado. Erró la oportunidad más clara del partido, que supondría el 1-1 a pocos minutos del final.

Sea por lo que sea, los tres jugadores atacantes elegidos por Setién en la noche de ayer para perforar la portería blanquiazul no llegaron a entenderse lo que lleva a un nuevo debate: ¿vuelta de la doble S?

Si tras el partido contra el Levante pudimos ver como la delantera formada por Sergio y Sanabria dio un espectáculo a base de fútbol y goles; ante el Valencia, al tirar a Sergio a la banda, el técnico cántabro desaprovechó las cualidades del cordobés y el equipo no tuvo oportunidades de apoyarse en el ‘7’ verdiblanco.

El viernes existe una nueva posibilidad de probar con la delantera, por lo que no sería descabellado que los dos puntas béticos volvieran a participar juntos sobre el verde del Villamarín. La duda llega a la hora de formar el once inicial.

Setién podría optar por cambiar su clásico 4-3-3 por un esquema en el que sus delanteros vean favorecido su estilo. Este podría ser un 4-3-1-2 donde los dos puntas ocuparían las proximidades del área por delante de un jugador con calidad para meter balones arribas. Si bien Sergio puede jugar más pegado a la línea de cal, lo que permitiría mantener el 4-3-3, aunque ya ha demostrado en partidos anteriores que su zona favorita se encuentra cerca del área para así aprovechar su olfato goleador.