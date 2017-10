Superados por los periquitos

Altas expectativas no copadas dejan un sabor muy amargo para aquel que las poseía. Setién así confirmaba que sentía una tremenda ambición para puntuar ante el RCD Español, pero no pudo ser gracias al, en parte, gran trabajo de los periquitos para incomodar al Betis y no proporcionarle facilidades a la hora de jugar al fútbol. Un gol de Gerard Moreno, fruto de un pase mal defendido por los visitantes, dio la clara y justa victoria a los blanquiazules en un partido que no hace más que evidenciar las carencias aún por rematar con las que cuentan los de Quique Setién.

Un Betis que recuerda al pasado

Quique Sánchez Flores sabía qué iba a pisar el césped de su feudo. Un Real Betis siempre aguerrido y con unas ideas muy claras, las cuales el conjunto periquito supo anular por completo desde el primer momento. Incomodó con facilidad a los pupilos de Setién y en todo momento tuvo controlado el partido. El Betis, por su parte, no sabía cómo reaccionar, ya que, de una forma u otra, siempre que intentaba avanzar, se encontraba con un muro inexpugnable.

Jugadores que restan más que aportan

Figuras como Nahuel o Tosca aparecieron en la alineación inicial como parte de la filosofía de rotación que atesora Setién en su sabiduría. Sin embargo, de poco sirvió sus escasas aportaciones, ya que no realizaban acciones que ayudaran en faceta alguna al equipo. Tosca, por un lado, daba facilidades al rival en su carril izquierdo, además de no doblar la banda para apoyar a su equipo en ataque. Nahuel, por su parte, se mostró lento en todo momento y perdía balones que debía mover por el campo sin ningún tipo de presión, con toda facilidad.

La afición, única nota positiva

Como siempre, hay un integrante del Betis que jamás falla: los cientos o miles de aficionados que gritan por sus Trece Barras vaya donde vaya el equipo. El pasado lunes, cientos de béticos escudaron a sus guerreros en dirección al estadio españolista para poder derribarlo con el énfasis de sus gargantas que no dejaron de sonar durante todo el partido.