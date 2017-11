El debate: ¿por qué se desinfla el Betis lejos de casa?

Fotomontaje: Santiago Arxé (VAVEL)

Este año el Real Betis Balompié está levantando pasiones en el campeonato. Un estadio remodelado con capacidad para más de 60.000 personas, un nuevo cuerpo técnico encabezado por Quique Setién que destaca por su filosofía de juego, una plantilla con jugadores de talla internacional y, sobre todo, una afición que cada jornada llena el estadio y anima a su Betis cada partido como si fuera una final.

Hacía tiempo que el equipo no conseguía una racha tan buena que le sirviera para colocarse en los puestos más altos de la tabla. Esto se debe en gran parte a la fortaleza que supone el Benito Villamarín. Solo el Valencia de Marcelino García Toral ha salido victorioso del campo bético.

Pero fuera de casa, el conjunto verdiblanco sigue sin arrancar del todo, ¿a qué se debe esto?

Luces y sombras fuera de casa (Migue Jorge Sanchez / @miguejs98)

Es evidente que el Benito Villamarín es un fortín casi inexpugnable, pero, cada vez que el equipo no juega como local, sufre. En cinco jornadas como visitantes, los béticos solo han conseguido cuatro puntos de los quince posibles. Aunque la única victoria lograda hasta ahora sirvió para hacer historia. En la jornada 5, el Real Betis rompió una racha de 19 años sin asaltar el Santiago Bernabéu. Un gol de Tonny Sanabria de cabeza a centro de Antonio Barragán en los últimos minutos del encuentro dio los tres puntos al equipo verdiblanco. Una gesta que se estaba preparando desde el descanso, desde el propio vestuario se veían con posibilidades de ganar, la clave estaba en llegar “vivos” al final del encuentro.

El otro punto conseguido de esos cuatro fue en la jornada 7 en el Estadio de Anoeta frente a la Real Sociedad. 4-4 fue el resultado en uno de los mejores partidos del campeonato, o si no, el mejor. Tras el gol de Sergio León en el minuto 84, la victoria parecía poner rumbo a Sevilla desde el País Vasco, pero tras un córner, Diego Llorente con un testarazo fue el encargado de poner las tablas en el encuentro y repartir los puntos para ambos equipos. En la Copa del Rey, el único choque que han tenido fuera de casa ante el Cádiz CF en los dieciseisavos de final lo han solventado con victoria por 1-2 con un doblete del delantero de Palma Del Río, Sergio León.

Las matemáticas no fallan. Once son los puntos que se han dejado por el camino los pupilos de Setién. El primer contratiempo fue en el inicio del campeonato liguero en el Camp Nou frente al FC Barcelona. Pese a caer derrotados el equipo dio una buena imagen, presagiando el buen trabajo que está a dispuesta a hacer esta plantilla.

"Demasiada fragilidad a nivel defensivo"

La segunda salida fue a uno de los campos más complicados de la competición: el Estadio de la Cerámica. El Villareal fue superior a un Betis que se vio doblegado por el Submarino Amarillo. Un claro error de Adán en la salida de balón sirvió como precedente para abrir la lata en el marcador, el Betis se volvía a Sevilla con tres goles más en contra. Sus dos siguientes partidos como visitantes fueron los ya comentados en el Bernabéu y Anoeta.

Después de dos jornadas como visitante sin conocer la derrota, la siguiente prueba se disputaría en el estadio del RCD Espanyol. Un partido que se decantaría a favor de los pericos gracias a la astucia de Gerard Moreno. Esta derrota afectó anímicamente al equipo. Setién reconoció en rueda de prensa que tenía muchas expectativas en el encuentro.

Joaquín (Real Betis) en el suelo durante el partido frente al Espanyol | Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

18 son los goles que llevan encajados los heliopolitanos en apenas un tercio del campeonato liguero. Cierto es que la filosofía de juego de este Real Betis es una propuesta que gusta mucho al aficionado: tener siempre la posesión del balón, hacer correr de un lado a otro al rival y jugar siempre en campo contrario. Tan arriesgada es la propuesta que puede acarrear consecuencias.

Fuera del Villamarín muestra una línea defensiva con poca seguridad. Al no haber esa tensión a nivel técnico y táctico en la línea de cuatro atrás, provoca un desajuste en el sistema del que se aprovecha el rival para crear ocasiones de peligro y acertar de cara a puerta, esto es algo que le queda pulir todavía al técnico cántabro. Pero, si hay algo de lo que estar seguro, es que la regularidad y la constancia en el trabajo diario será la clave para que este equipo vuelva a los puestos que se merece.

La pérdida de identidad en los últimos partidos (Juanlu Rodriguez / @JuanluRguez12)

Es obvio que el partido del Betis en el RCDE Stadium del pasado lunes fue un pequeño retroceso en la ilusión de los verdiblancos en esta temporada. Y es que tras comenzar de una forma abrumadora y dejar atrás a casi todo los “cocos” de LaLiga, el Real Betis ha perdido parte de su identidad y juego en las últimas semanas. Pero como esto es fútbol, hasta que no se sufre una derrota, no se comienza a dramatizar y sembrar la preocupación en la parroquia bética. Analizando fríamente los partidos desde el último parón de selecciones, el cuadro de Quique Setién ha dado un paso atrás en la forma de controlar los partidos. Lejos queda ese Betis que dominó en todos los partidos de casa antes del duelo ante el Valencia y, como visitante, además de tener mejores resultados, se veía un equipo más fluido y valiente.

Tras el “dichoso” parón FIFA, el Betis recibía al “todopoderoso” Valencia y los ches fueron un rodillo en el Villamarín, donde solo una oda al coraje pudo hacer que los béticos casi remontaran y se fueran ovacionados de su templo. La semana siguiente recibía al Alavés, actual colista de la categoría. El Betis ganó, pero sin ir nada más lejos de la realidad, venció por inercia y si no fuera por un gran Antonio Adán, igual se hubiera vivido otro partido. Saltaban las alarmas en la sala de máquinas, el balón circulaba más espeso y costaba más llegar a la portería contraria. Tres días después, el equipo viajó a Cádiz y turno para los menos habituales. Sin embargo, la tónica iba a ser muy parecida. Partido trabado, sin velocidad ni claridad. Solo un sobresaliente Sergio León pudo encarrilar la eliminatoria. El equipo seguía ganando, el juego no era el que más le gustaba a Setién ni a sus aficionados, pero no se podía criticar en exceso. En la prueba contra el Espanyol se iba a ver si el equipo encontraría la identidad que le caracteriza, pero no fue así y cayó en un partido que no mereció perder ni ganar. Un fútbol muy rácano, sin ideas ni soluciones.

El Real Betis no vio puerta en el RCDE Stadium | Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

"El partido que Setién quedó más señalado fue ante el Espanyol"

Posiblemente, el partido en el que el técnico santanderino quedó más señalado. Arriesgó desde el principio, dándole la titularidad a jugadores como Nahuel. Sin embargo, ese no fue el mayor problema, ya que pese a hacer una primera parte muy plana, en la segunda mitad no hizo absolutamente nada para evitar lo que acabó sucediendo, perder el choque. Sanabria fue una isla arriba, Guardado no recibía con claridad, Fabián estuvo espeso en la circulación y las bandas no desbordaron prácticamente en todo el encuentro. Otro error de bulto fueron los cambios, pese a tener buena materia prima en el banquillo, no supo sacar provecho y sus pupilos fueron incapaces de sacar algo positivo de Barcelona.

Ahora el Betis recibe al Getafe, equipo muy parecido al Espanyol. Muy compacto atrás, que presiona al rival y, que con mucha seguridad, saldrá con mucha actitud en el Villamarín. Para ello, el club heliopolitano solo tendrá cuatro días para preparar el duelo ante el conjunto azulón. En ese mismo instante, a las 21:00 horas en el Benito Villamarín se verá si el club ha cambiado el “chip” o sigue viviendo su pérdida de identidad particular.