El capitán vuelve a casa

Molina celebra su gol en el partido ante el Alcorcón || Foto: VAVEL

El Benito Villamarín recibirá este viernes una visita muy especial. Vuelve a casa un jugador que dio todo por la camiseta de las trece barras. Defendió el escudo en campos de primera, de segunda e, incluso, se atrevió a lucirlo por Europa.

Jorge Molina siempre será recordado en Heliópolis por su dedicación y trabajo incluso cuando las cosas no pintaban bien. El delantero alcoyano declaró, en una entrevista previa al partido, que el encuentro del viernes “será un partido especial. Siempre he dicho que tenía muchas ganas de jugar allí y vivir el ambiente del Villamarín”. El que fuera compañero de Rubén Castro en la punta de ataque asegura que “será bonito volver a recordar todos los momentos vividos allí”.

El ahora capitán del Getafe fue cuestionado por el mejor momento que vivió en el feudo bético, a lo que respondió que no podía quedarse solo con un momento: “Han sido seis años que dan para mucho. Ha habido momentos buenos y malos, pero más buenos. Son mil los recuerdos que tengo”. En cuanto a los goles marcados con la verdiblanca, recuerda como el más especial el que anotó en el Ciutat de Valencia ante el Levante: "Fue con el que certificamos la clasificación a Liga Europa después de tanto tiempo”. Como peor momento en el club verdiblanco recuerda el fatídico “descenso de los 25 puntos. No solo por el descenso, sino también por el año tan malo que vivimos”.

Además el alcoyano se refirió a su época en el club heliopolitano como la etapa más importante de su carrera: “He estado allí seis años y no he estado tanto tiempo en ningún otro equipo. Ha sido el equipo que me ha permitido jugar en la élite, conseguir dos ascensos, una clasificación europea… Al final, vivir lo que quieres de pequeño, jugar en un campo lleno, con un público tremendo que canta desde el primer minuto de cada partido”.

Ahora al delantero le tocará volver a casa vestido de azulón. El mismo se refirió al Getafe como “un equipo muy trabajado consciente de sus virtudes y limitaciones. Todos conocemos nuestra función y rol en el equipo”. Cuestionado por el equipo verdiblanco, el alcoyano no dudó en alabar el trabajo del entrenador y el buen comienzo de año del club verdiblanco: “El Betis está haciendo un muy buen año, practicando muy buen fútbol. Cuando contratas a Setién sabes el estilo y la forma de jugar que tiene. Y se lo está inculcando a los jugadores, que están siendo muy receptivos”.

El Betis ha anotado muchos goles en este inicio liguero. Y sobre sus sucesores habló el de Alcoy: "Sergio y Sanabria están bien y os números están ahí. Aunque Sergio esté entrando y saliendo del equipo está enchufado, y cuando sale siempre aporta”.

Previo al choque, Molina asegura que el partido es especial para compañeros que también vistieron la camiseta verdiblanca. Chuli, Portillo, Pacheco, Molinero y Jefferson Montero, además del capitán azulón, conocen el Betis y saben que el sentimiento es especial por lo que “volver será bonito”.

El alcoyano siempre fue un gran apoyo para Rubén Castro su compañero en la dupla atacante y su amigo, tanto fuera cómo dentro del campo, y cuando fue preguntado por como sería el Betis si ambos delanteros formaran parte de la plantilla local, sincero respondió: “Nunca sabes lo que puede pasar si ahora estuvieran otros jugadores o si antes hubieran estado… Sólo puedo decir que pasé seis años muy buenos. Ojalá que el Betis fuera a más, tuviera aún mejores resultados y fuera creciendo, porque es lo que todos queremos.”