Setién: "Hacer las cosas bien nos da un plus importante"

Foto: Real Betis Balompié

Otro fin de semana para seguir con la competición liguera. El Real Betis Balompié se enfrenta este viernes al Getafe. Los madrileños visitarán el Benito Villamarín en la jornada 11 de La Liga, antes de dar comienzo al parón de selecciones de este mes de noviembre. El técnico verdiblanco, Quique Setién ha hablado este jueves ante los medios, analizando a su rival y otras cuestiones de actualidad respecto al equipo.

La lista de convocados para este fin de semana sigue sin darse a conocer, pero en ella se podrán apreciar las importantes bajas que sufren los béticos. Setién ha comentado que “Tenemos unos cuantos lesionados que no podrán estar en ella. El caso de Feddal, que no acaba de encontrarse mejor del problema que tiene. En el caso nuevo, el de Joel Campbell, que va a estar dos o tres semanas sin poder competir. Durmisi va mucho mejor, pero todavía no está”.

El Betis está consiguiendo buenos resultados esta temporada en casa, y el próximo en ser recibido será el Getafe, que ha sido analizado en las declaraciones del entrenador bético: “No va a ser fácil. Tiene jugadores de medio campo para arriba muy rápidos, que entienden bien el fútbol. Es cierto que seguramente tendremos más capacidad para tener el balón. A ver si podemos sacarlo, hacer las cosas bien, que nos da un plus importante”.

Respecto a las críticas que está recibiendo Nahuel, Setién ha salido en su defensa, asegurando que si tiene un hueco en el equipo es por méritos propios: “Trato siempre de ser justo con todos los jugadores y les pido lo que me pueden dar. Los veo entrenar todos los días y sé sus condiciones. A Nahuel, desde que he llegado, no ha habido un solo día en el que haya tenido que decirle en el entrenamiento que se esfuerce más. Siempre da lo que tiene. Mientras esté con nosotros, tengo que defenderlo a muerte porque es un chaval que se lo merece. Yo le pediría a nuestra afición que tuviera un poco de reflexión sobre esto.”

Por otra parte, también ha comentado la situación de Redru: “Le veo bien, pero no con ese punto de confianza todavía que me invite a comprometerle en un partido tan importante como este”, así como la de Francis que “En dos o tres semanas podrá entrenar y trabajas con el grupo” y Boudebouz: “Tampoco me creo unas grandes expectativas con alguien que ha estado cuatro meses lesionado. Lleva un proceso normal y tenemos que tener confianza en él”.

Finalmente, se ha hablado de un bajón en el juego que el cántabro ha negado: “No es un bajón, no estoy de acuerdo. No siempre la gente está con el punto de lucidez para manejar el balón. El otro día el problema que tuvimos fue única y exclusivamente con el balón. Somos el tercer equipo con mejor efectividad en los pases, pero el otro día bajamos al 65%. Es sólo un tema puntual”.