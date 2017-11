Previa Real Betis - Getafe CF: partido en casa para reencontrarse con la victoria

Google Plus

El Betis solo ha perdido un partido en casa, frente al Valencia / Foto: Vavel

Tras una nueva derrota fuera de casa ante el Espanyol por 1-0, el Betis vuelve a su feudo, en el que esperan poder sumar los tres puntos. En esta undécima jornada, el Real Betis se enfrenta al Getafe Club de Fútbol este próximo viernes 3 de noviembre a las 21:00. Los de Setién esperan poder ganar en casa, pues en Heliópolis solo han perdido en esta temporada en una ocasión, frente al Valencia por 3-6 en la octava jornada. Mientras que los pupilos de José Bordalás buscan conseguir la segunda victoria de la temporada fuera de casa, pues solo han sumado una victoria lejos del Coliseum. Fue en la tercera jornada frente al Leganés, partido en Butarque que terminó 1-2.

El Betis es uno de los equipos más fuertes en casa

Con cuatro de cinco victorias posibles en el Villamarín, el Real Betis se ha convertido en uno de los equipos de la Liga que más eficacia tiene cuando juega en casa. El único partido en el que el Betis no se ha llevado los tres puntos esta temporada en Heliópolis fue en el que los enfrentó al Valencia en la octava jornada y que acabó con un abultado resultado a favor de los valencianos, 3-6.

Por lo demás, todo han sido alegrías para la afición bética cuando han ido al feudo verdiblanco a ver jugar a su equipo. La primera victoria en casa, y de la temporada, fue en la jornada 2 frente al Celta de Vigo, en un encuentro que terminó 2-1. Con este mismo resultado, el Betis sumaba su segunda victoria en la cuarta jornada frente al Deportivo de La Coruña.

Tras ganar en el Bernabéu al Real Madrid por 0-1, los verdiblancos volvían a ganar en casa frente al Levante por goleada, 4-0 para sumar tres victorias consecutivas. Hasta la novena jornada no volvieron a ganar, ni a domicilio ni en casa, pues empataron frente a la Real Sociedad y perdieron frente al Valencia. Su cuarta y última victoria en casa se saldó con un 2-0 frente al Alavés.

Los verdiblancos vienen de perder contra el Espanyol por 1-0 en esta décima y última jornada, y siguen teniendo como asignatura pendiente sumar puntos fuera de casa. Aún así, este Betis de Setién está consiguiendo realizar uno de los mejores comienzos de Liga. El técnico ha conseguido, repartiendo los minutos y haciendo a todos partícipes, tener activos e ilusionados a todos los jugadores.

Foto de la última victoria en casa frente al Alavés por 2-0 / Foto: www.realbetisbalompie.es

El Getafe suma una victoria, tres empates y una derrota fuera de casa

El equipo de José Bordalás cuenta con 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas en estas 10 jornadas de Liga que han transcurrido. De las tres victorias que ha conseguido el conjunto azulón, solo una de ellas ha sido fuera de casa. Fue en la jornada 3, cuando consiguieron imponerse por 1-2 al Leganés gracias a los goles de Arambarri y Álvaro Jiménez.

En cuanto año resto de partidos fuera del Coliseum, son tres empates y una derrota lo que han acumulado los madrileños. En la primera jornada en San Mamés, ni el Getafe ni el Athletic encajaron ningún gol, finalizando su primer encuentro de la temporada 0-0. En la quinta jornada se enfrentaron al Celta fuera de casa, consiguiendo un empate por 1-1 gracias al gol de Ángel.

Fue en la jornada 7 cuando el Getafe sumó su primera derrota por 1-2 fuera de casa en el partido que disputó frente al Deportivo de La Coruña. En su último partido a domicilio en la novena jornada el conjunto azulón se llevó un punto por el empate a uno frente al Levante. Los madrileños vienen de ganar en el Coliseum a la Real Sociedad por 2-1.

Con estos resultados, el equipo se encuentra en el 11º puesto de la tabla de clasificación de la Liga con 12 puntos, sumando 13 goles a favor y 11 en contra. Por tanto, los azules se encuentran a solo cuatro puntos del Betis, que cuenta con 16. Además, se encuentran a menos puntos de distancia de los primeros puestos de la tabla que de los puestos de la zona de descenso.

Ángel es el mayor goleador del Getafe con 4 tantos / Foto: www.getafecf.com

Vuelta de Molina al Villamarín

Uno de los jugadores clave del Getafe CF, el delantero Jorge Molina, vuelve al Benito Villamarín para reencontrarse con la que fue su afición. Tras 6 años jugando en club verdiblanco, desde 2010, Molina fichó en junio de 2016 por el Getafe, entonces equipo de Segunda División. En la pasada campaña en la categoría de plata el valenciano marcó 22 goles con el equipo madrileño, siendo uno de los artífices de que este equipo haya vuelto a Primera.

Para el delantero será un partido muy especial, pues volverá al estadio del club en el que ha pasado la etapa más importante de su carrera y el equipo que le permitió jugar en la élite. En las seis temporadas en Heliópolis, jugó un total de 213 partidos y encajó 77 goles con la camiseta verdiblanca. Uno de los goles más importantes para él fue el que marcó al Levante UD en la temporada 2012/13, pues gracias a este tanto el equipo se clasificó matemáticamente para la UEFA Europa League de la siguiente campaña.

En la actualidad Jorge Molina, junto con Ángel, es una de las principales amenazas para el Betis, pues ambos han marcado siete de los trece goles que ha encajado el conjunto azulón. Mientras que el exbético lleva tres goles en estas diez jornadas disputadas, Ángel cuenta con 4 goles en su casillero, siendo el goleador del equipo a pesar de ser menos titular que su compañero, pero su eficacia goleadora está ayudando al equipo a seguir escalando posiciones.

El delantero del Getafe Jorge Molina fue jugador del Betis durante 6 años / Foto: Vavel

Mateu Lahoz pitará al Betis por segunda vez esta temporada

El encargado de dirigir el encuentro es el colegiado Antonio Miguel Mateu Lahoz, perteneciente al Comité de Árbitros de la Comunidad Valenciana. El valenciano, que lleva desde 2008 arbitrando en Primera División, ya ha dirigido un partido al equipo de Setién esta temporada. Fue en el encuentro que los enfrentó al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en la la quinta jornada de Liga, y que terminó con una victoria del Betis por la mínima gracias al gol de Tonny Sanabria en la recta final. Este partido dirigido por Lahoz es de momento la única victoria que los bélicos han conseguido fuera de casa.

Pero la experiencia con este colegiado la pasada temporada no fue del todo grata para el equipo verdiblanco. Tras el partido disputado en el Bernabéu en la segunda vuelta de la competición, que acabó con un 2-1 y con la expulsión de Piccini por doble amarilla, el Betis trasladó una queja formal ante los máximos estamentos arbitrales por la actuación del valenciano. El Real Betis reclamó la expulsión de Keylor Navas a los 20 minutos de partido por una entrada sobre Darko Brasanac, además de un penalti de Dani Carvajal.

Mateu Lahoz, árbitro para el partido frente al Getafe / Foto: Vavel

Ruedas de prensa previas

Esta semana ha estado marcada por las palabras de los técnicos de ambos conjuntos, Fran Quique Setién y José Bordalás. Ambos han hablado en rueda de prensa frente a los medios para compartir las impresiones de sus equipos.

Quique Setién ha comenzado diciendo que para él el monto del equipo no se trata de un bajón en el juego, sino de la pérdida de lucidez para manejar el balón de los jugadores en momentos concretos. “El punto de lucidez al jugar el balón lo vamos a tener en el porcentaje que habitualmente tenemos, que es un 80 y pico por ciento. Somos el tercer equipo con mejor efectividad en los pases, pero el otro día bajamos al 65%. Esto no es una cuestión de no correr”, añadía.

Sobre el Getafe, el técnico bético declaraba que es un equipo que defiende bien, tiene una consistencia importante y aprovechan sus oportunidades para hacer daño con sus contras. “Tienen jugadores de medio campo para arriba muy rápidos, que entienden bien el fútbol, toman buenas decisiones, que saben qué hacer con el balón y con espacios, cuando salen, lo hacen muy bien. Tenemos que tenerlo en cuenta”, declaraba.

Los de Setién pueden conseguir la quinta victoria en casa / Foto: Vavel

Por su parte, José Bordalás ha declarado que su equipo está con confianza y con el ánimo alto, pero ha añadido que no se encuentran en el mejor momento, aunque siguen intentando crecer y competir. “En la plantilla están casi todos bien, falta Gaku y Pacheco, pero ya prácticamente tenemos al resto”, aclaraba.

El técnico del Getafe elogiaba a su rival, diciendo que el Betis está haciendo las cosas bastante bien en casa, pues solo ha perdido un partido como local. “Nos enfrentamos a un Betis que ha mostrado un gran nivel como local, tenemos que intentar hacer un gran partido, ser ordenados y osados a la vez”, explicaba.

Para Bordalás, se enfrentan a uno de los mejores equipos como local / Foto: Vavel

Convocatoria y posibles alineaciones

El Real Betis no ofrecerá a lista de convocados hasta horas antes del encuentro, pero Setién ha declarado en rueda de prensa que se puede saber los jugadores que convocará, pues tiene los jugadores justos. “Tenemos unos cuantos lesionados que no podrán estar en ella: Feddal, Joel Campbell y Durmisi. Los demás, sí que es cierto que tengo algunos con molestias, pero nada que les impida competir”, aclaraba el técnico.

El Getafe CF también ofrecerá a lista de convocadosunas horas antes del encuentro.