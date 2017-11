Las lesiones lastran al Betis

Google Plus

Feddal se retira de un entrenamiento (Foto: RealBetis)

El Betis está acusando muchas de las bajas con las que cuenta de cara a los próximos compromisos ligueros. El conjunto verdiblanco tiene a su disposición a los jugadores justos.

De cara al partido ante el Getafe, Setién apenas ha podido recuperar a algún jugador con respecto al partido en Barcelona contra el Espanyol.

Sin pilares en la defensa

Zouhair Feddal y Riza Durmisi son dos jugadores muy importantes en la defensa bética que no estarán disponibles para el partido del viernes.

El jugador marroquí lleva arrastrando una lesión en el tobillo que se produjo durante un entrenamiento y no ha terminado de recuperarse. Ya se ha perdido los encuentros de liga ante Alavés y Espanyol, además del partido de Copa del Rey ante el Cádiz. Por su parte, Durmisi se lesionó en una de los últimas acciones en el duelo frente al Valencia. No ha podido disputar los mismos partidos que Feddal pero ya ha entrenado con el grupo, aunque su total recuperación lleva tiempo y no quieren arriesgar con él.

Ambos podían haber sido seleccionados por los combinados nacionales de su países, pero las lesiones le han impedido viajar. Feddal ya podía ser convocado por Marruecos tras disculparse con el seleccionador; Durmisi no podrá jugar la eliminatoria de repesca de la selección de Dinamarca ante Irlanda.

El calvario de Joel Campbell

El jugador costarricense ha vuelto a sufrir una lesión que le mantendrá lejos de los terrenos de juego durante tres semanas. Entró en los últimos minutos del partido ante el Espanyol y vio como Diop se le caía encima, produciéndole una lesión en la tibia.

Hay que recordar que el futbolista bético llegó a la disciplina heliopolitana este verano con una lesión que le ha mantenido inédito hasta el partido ante el Valencia, en el que debutó con un gol y una asistencia.

La mala suerte se ceba con Campbell, que estará de nuevo recuperándose de una nueva lesión ahora que parecía recuperado de la anterior, y contaba con la confianza y los minutos que Setién depositaba en él.