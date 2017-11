Setién: "No sé si hemos ganado un punto o perdido dos".

Imagen: Real Betis

Un punto ha logrado sumar el Real Betis tras su enfrentamiento al Getafe de José Bordalás. Un partido que parecía que tenía perdido fue rescatado en la segunda parte gracias a los goles de Tonny Sanabria de Ryad Boudebouz.

El técnico del conjunto de Heliópolis comenzaba la intervención ante la prensa analizando el encuentro: "En la primera parte hemos controlado bastante el juego y Sergio ha podido meter un gol que nos podía haber metido antes el partido. Nos hemos ido al descanso con ese resultado de 0-2 que es complicado. En el descanso hemos hablado algunas cosas en el vestuario para mantener el orden y tener paciencia para hacer circular el balón y evitar los contragolpes, pero hemos perdido un poco el control de la situación y ha habido un momento donde ellos nos han podido hacer daño porque nos hemos descolocado mucho y hemos estado imprecisos. Eso ha provocado que ellos tuvieran bastantes opciones de ampliar el marcador. Luego el gol de Sanabria nos ha metido en el partido y hemos estado mejor hasta que hemos conseguido el empate. De un partido que no hemos hecho bueno, hemos sacado un buen resultado".

Una vez más, el conjunto verdiblanco se ve en la necesidad de dar la vuelta a un marcador adverso, aunque esta vez no se lograra. Sobre esto coementaba Setién: "No esperas al final para hacerlo, pero las circunstancias se producen así. Mientras lleguen los goles, está bien. Lo que tenemos que tener claro son otras cosas, como tratar de controlar mejor los partidos y los contragolpes. Hay que tener paciencia porque volvemos a precipitarnos muchas veces a la hora de dar los pases hacia adelante. Cometemos bastantes errores, así que necesitamos un poco de paciencia y madurar más las jugadas.

"Me preocupa lo mismo que me preocupaba antes cuando ganábamos. Incluso ganando he venido aquí y he dicho mis impresiones, creo que he sido bastante objetivo tanto en la victoria como en la derrota. Me preocupa ahora mismo lo que nos pueda pasar lo mismo que me preocupaba antes cuando ganábamos. Hay muchas cosas buenas que hace el equipo y que podemos rescatar. Nuestros mecanismos para jugar están bastante claros, todo el mundo los ve y se manifiestan permanentemente. Hay muchas cosas que hacemos bien y otras en las que nos venimos equivocando. En otras ocasiones no nos han penalizado tanto como hoy. El primer gol del Getafe ha llegado cuando ellos prácticamente no habían pasado de medio campo", apuntaba el santanderino cuando le preguntaban si le preocupaba el juego del equipo.

"Hemos tenido el control, pero con 9 o 10 jugadores por detrás de la pelota y siendo muy intensos es muy difíciles hacerles daño. Son jugadores con la lección aprendida y que interrumpen mucho el juego. Para sacar de banda tardan y ralentizan mucho el fútbol combinativo que hacemos nosotros. Es cierto que tenemos que mejorar muchas cosas todavía y tratamos de trabajar todos los aspectos, pero hay cosas del equipo que me gustan", añadía.

Uno de los puntos más débiles de este Betis son las jugadas a balón parado. Setién decía que "son circunstancias difíciles de manejar". Además, añadía "hoy teníamos claro que este equipo manejaba bien esta faceta aunque no tiene grandes rematadores. Éramos nosotros bastante superiores en el juego aéreo porque ellos solo tienen a los centrales y a Jorge Molina que vayan bien de cabeza. Habíamos preparado bien y analizado las acciones, pero a veces no las puedes defender como te gustaría. Quizás nos falta la contundencia o la agresividad que se necesitan en estas acciones".