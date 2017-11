José Juan sigue sin dar con la tecla

Google Plus

Los filiales de Real Betis y Granada se enfrentaban en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en el partido que abría la jornada 13 del Grupo IV de la Segunda División B. El conjunto local venía de caer derrotado ante el San Fernando CD y encadenar una racha de 5 partidos sin hacerse con los 3 puntos, una racha similar a la del Granada B. El último partido que ganaron los de Pedro Morilla fue en la jornada 8 ante Las Palmas Atlético. Por lo tanto ambos conjuntos llegaban con la necesidad de hacerse con el triunfo, si bien la situación en la tabla era más complicada para los de José Juan Romero.

Echó por tierra el trabajo bien hecho

El Betis Deportivo, que dominó con balón durante los primeros minutos de partido, intentaba salir jugando desde atrás a pesar de la presión asfixiante que ejercían los visitantes. Daría buen resultado este juego a los de José Juan Romero, que a los 4 minutos se adelantarían en el marcador. Julio Alonso, hoy lateral derecho, puso un centro al área para que Loren anotara el primero con un remate al palo largo del portero. Mientras tanto el Granada se limitaba a buscar con balones en largo a Casi y Juancho. A punto estuvieron los locales de marcar el segundo tras una falta desde la frontal ejecutada por el joven Rober, la cual acabó despejando el meta del Granada B. Cuando peor lo estaban pasando los nazaríes, cuya presión adelantada se había venido abajo y los de José Juan recuperaban el cuero con relativa rapidez, llegó el tanto del empate tras un error defensivo de la zaga bética. En el 14', Casi le ganó la partida a Dan y batió al portero del Betis Deportivo con un disparo cruzado. Con muy poco el Granada B había logrado igualar el encuentro. El gol fue una inyección de confianza para los de Pedro Morilla, que tenían más balón y no permitían al Betis Deportivo llegar con peligro sobre su meta. Tal fue la mejoría de los visitantes que poco antes de la primera media hora de partido lograron el tanto de la remontada. A los 28 minutos Pablo González le daría la vuelta al marcador con un disparo cruzado. Tras un primer disparo del jugador nazarí que detuvo Pedro, el balón volvió a caer en sus botas y, tras girarse perfectamente en el área, anotó el 1-2. La escasa producción ofensiva por la que pasó el conjunto bético durante esta fase del encuentro estaba relacionada con la poca participación de Julio Gracias hasta el momento. El '8' del Betis Deportivo estaba muy bien cubierto y cada vez que recibía se le echaban hasta tres hombres encima. Mientras tanto los nazaríes estaban muy bien plantados sobre el terreno de juego; la gran lectura de partido y el buen hacer defensivo estaba provocando que los de José Juan no tuvieron ocasiones claras. Los verdiblancos, ante la dificultad de elaborar las jugadas por dentro como consecuencia de la cantidad de jugadores que acumulaba el Granada en campo propio, optaron entonces por probar fortuna con disparos desde fuera del área. Las últimas llegadas de relativo peligro para los locales llegarían desde las bandas, con las incorporaciones de los laterales y centros desde los costados.

Se le olvida marcar en las segundas partes

La primera ocasión de la segunda mitad sería para los locales. Rober filtró un buen pase para Loren, que se lanzó al suelo para alcanzar el balón pero su disparo se marchó desviado. El joven centrocampista del Betis Deportivo estaba siendo el mejor jugador de los suyos. Prueba de ello estaban siendo la cantidad de faltas que recibía, ya que los jugadores del Granada B se estaban empleando con dureza para frenar sus arracandas. Los de José Juan no tenían el control del balón como en la primera parte y ambs conjuntos se repartían las ocasiones. Primero fueron los nazaríes quienes culminaron un par de jugadas de ataque con tiros que se marcharon muy desviados y más tarde, a los 57 minutos, Dan cabeceó forzado a las manos de Aarón la falta botada por Irizo. Tras un primer cambio del equipo visitante por lesión de Casi, el Betis Deportivo introdujo la primera variación en su esquema. Aitor entraría en lugar de Julio Alonso, situándose entonces Iván Navarro en el lateral diestro. Pasada la hora de partido el Betis Deportivo llegaba con más asiduidad sobre la portería del Granada pero no terminaba de materializar sus ocasiones. Los locales insistían por banda derecha, donde Rober contaba con el apoyo de Iván Navarro a la hora de atacar. A punto estuvo de cambiar el rumbo del partido para los dos equipos en el minuto 68. Primero Pedro salvó a su equipo parando el mano a mano a Morillo, que se había plantado solo ante el meta bético tras una contra de los nazaríes. Y del posible 1-3 se pasó al posible 2-2. En la siguiente jugada llegaría la réplica de los verdiblancos; el Betis Deportivo salió rápido y fue Aitor Ruibal quien, tras una buena internada, falló ante el meta visitante al intentar dar un pase atrás. Las llegadas del conjunto bético se sucedían y los de Pedro Morilla estaban muy replegados atrás. En el 80' el Betis Deportivo dispuso de la ocasión más clara de los segundos 45 minutos. Redru remató solo en el segundo palo una falta ejecutada por Julio Gracia pero su cabezazo se estrelló en la lateral de la portería. Apenas hubo continuidad en la última fase del partido; los jugadores del Granada B, en especial su portero Aarón, aprovechaban cada jugada para rascar minutos al cronómetro. Las pérdidas de tiempo terminaron por desquiciar a los jugadores locales, que no lograban derribar el muro defensivo construido por el equipo nazarí en su área. El Betis Deportivo tendría la última en el 96' pero la falta la acabño despejando la defensa visitante.

