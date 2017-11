Sanabria: ''Siempre tuvimos que ir a contracorriente''

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El Real Betis volvió a tropezar y empató a dos goles en la noche del viernes ante el Getafe de Bordalás. Los pupilos de Quique Setién tuvieron que remontar el 0-2 inicial para conseguir un punto y sumar lo mínimo posible. Bajo la lluvia sevillana, Sanabria y Boudebouz fueron los artífices de los goles que empataron el choque. El delantero paraguayo atendió a los medios al finalizar el choque.

Volvió a mojar

Sanabria inició el camino de la remontada. Anotó el 1-2 que metió al Betis de nuevo en la pelea por el partido. Después de no anotar el pasado lunes frente al Espanyol, el paraguayo se reencontró con el gol aunque no pudo conseguir los tres puntos. "Al final pudimos lograr un punto. El partido se nos puso cuesta arriba desde el principio. Siempre tuvimos que ir contracorriente, pero al final lo importante es que el equipo supo sobreponerse. En la primera parte estuvimos un poco espesos pero en la segunda se vio un Betis mejor que intentó buscar el partido en todo momento", declaró el guaraní.

Asimismo, explicó cómo vivió la jugada de su tanto. "Recibí el pase de Cristian Tello, si no recuerdo mal; me di la vuelta y no dudé en pegarle porque vi mucho espacio. Gracias a Dios sigo sumando goles, que en lo personal me pone muy contento".

Una vez más a remontar

Al Betis le tocó, una vez más, darle la vuelta al marcador, pero el equipo no se rindió hasta que Boudebouz consiguió el empate final en los últimos minutos. Este Betis lucha los partidos. "Se demostró también contra el Valencia en casa. Una de las claves del equipo es no bajar los brazos, intentarlo hasta el final y dejar todo dentro del equipo. Hoy se demostró una vez más. No alcanzó para sumar los tres puntos'', expresó Sanabria.

''Nos vamos con esa sensación un poco extraña de que podíamos haber dado muchísimo más".

Respeto hacia el árbitro

Una de las decisiones más discutidas al final del encuentro fue el tiempo de prolongación que añadió Mateu Lahoz -tres minutos-. No obstante, Sanabria no quiso señalar a nadie y reiteró que no había excusa válida. "No podemos meternos en lo que piensa el árbitro. Son decisiones suyas y cada uno hace su trabajo lo mejor que puede. Solo nos queda aceptarlo. Tampoco vale de excusa mirar el descuento, no hicimos lo que tenemos que hacer y listo", sentenció el delantero verdiblanco.