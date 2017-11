Tello: ''Hemos hecho méritos para ganar el partido''

Foto: LaLiga

Cristian Tello volvió a partir de titular en la una de las bandas béticas en el partido que enfrentaba a los de Quique Setién con el Getafe. Aunque el partido se puso cuesta arriba antes del descanso, los locales consiguieron sacar un punto de su feudo.

Valoración

El ex de la Fiorentina hizo una breve aportación de cómo había sido el partido a su juicio. "Ha faltado poco, una lástima los dos goles en contra que nos hemos encontrado en la primera parte. El equipo estaba haciendo un buen partido, pero dos fallos nos han penalizado mucho. Habíamos hecho méritos para ganar el partido, hemos estado a punto'', declaró Tello.

''En la segunda parte no nos quedaba otra que tirar para arriba e intentar la remontada''.

Tras perderse el partido ante el Espanyol, el extremo volvía a colarse en el once de Setién. "Estoy contento por la confianza del míster. Me he sentido cómodo y he intentado hacer lo que me pedía, que era recibir entre líneas y encarar a la última línea. En lo individual me he sentido cómodo, salía de unas molestias y me he encontrado muy bien", comentó Tello sobre la vuelta a la titularidad.

Resultado en contra al descanso

El partido marchaba 0-2 para los azulones cuando Mateu Lahoz señaló el final de la primera parte. Un resultado que decantó el devenir del choque y que Tello cree demasiado premio para los de Bordalás. "Sí, muchísimo premio para un equipo que se ha dedicado a repartir leña todo el partido y a perder tiempo, que se encuentre con un 0-2 a la media parte no nos puede ocurrir porque ya sabemos el equipo que es y debemos tener más concentración", se mostró criticó el catalán.

El árbitro

Mateu Lahoz quedó señalado al final del encuentro. A diferencia de Sanabria, quien no quiso comentar nada sobre el trencilla, Tello fue severo sobre el colegiado. ''El árbitro se ha equivocado en descuento porque se han pasado todo el partido perdiendo tiempo. Los árbitros después descuentan tres minutos pues estos equipos seguirán perdiendo tiempo todos los partidos'', expresó el extremo.

''Si fuera como en la Premier League que se añaden siete u ocho minutos, a lo mejor estos equipos dejarían de perder tanto tiempo".

"Le he dicho en cada jugada que estaban perdiendo mucho tiempo y me decía que estuviese tranquilo, que luego descontaría. Y resulta que luego ha descontado tres minutos. No se entiende cuando de los 90 minutos se habrán jugado 50", finalizó el jugador nacido en Sabadell sobre la actuación de Mateu Lahoz en la noche del viernes.