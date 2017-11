La falta de acierto condena a las verdiblancas

Google Plus

La Ciudad Deportiva Luis del Sol acogía en la mañana de hoy un duelo de altura. Las féminas verdiblancas se enfrentaban a las chicas del Athletic de Bilbao en un duelo que prometía una lucha incansable por seguir creciendo en la clasificación. Ambos equipos iniciaban la mañana con los mismos puntos, ocupando la 5º y 6º posición respectivamente.

Los detalles definen la primera mitad

Comenzaba el partido con ambos equipos buscando el control de la pelota. Con los dos conjuntos ordenados atrás se preveía que sería difícil encontrar huevos,. Pero cuando a penas se llevaba un minuto de partido, Priscila encaró portería rival aunque su disparo se marchó al lateral de la red.

El Athletic comenzó a llevar el mando y con un balón a la espalda de las centrales, estuvo a punto de abrir el marcador. Yulema se plantó sola ante Miriam que estuvo sublime achicando espacios.

El Betis se iba viniendo arriba pero el último pase nunca salía bien, las vascas buscaban adelantarse en el marcador. Y aprovecharon una falta pocos metros por delante del circulo central. Con una jugada ensayada y un balón al segundo palo, que arrastró a toda la defensa bética, Yulema Corres se quedó sola en boca de gol, y tras una asistencia de cabeza de Nekane, la vitoriana puso el primero en el marcador.

El Betis intentaba replicar pero las ocasiones claras no llegaban, por su parte las rojiblancas intentaban buscar el segundo y volver a tomar el control del encuentro.

Cuando se acercaba la media hora de partido, las verdiblancas gozaron de una buenísima oportunidad para poner el empate. A la salida de un córner, hasta cuatro jugadoras verdiblancas intentaron perforar la portería de Ainhoa.

Las pupilas de María Pry buscaban a la desesperada el tanto que volviera a igualar el partido. Adelantaron la presión y dejaron huecos entre líneas, que intentaron aprovechar las rojiblancas. Con un nuevo balón entre las centrales, Nekane dejó a la ‘9’ rojiblanca sola ante Miriam, pero a Yulema se le hizo de noche a la hora de rematar.

A la contra, a punto estuvo Paula Moreno de poner el 1-1. La delantera llegaba a una pelota en la que parecía que Ainhoa tenía toda la ventaja y su disparó se marchaba alto.

Descaradamente buscaban las verdiblancas el tanto del empate. El partido, salvo salidas a la contra de las vascas, se jugaba en 20 metros. Las verdiblancas acosaban las portería de Ainhoa, por bajo, por alto, en córners o con disparos desde la frontal pero la portería rojiblanca seguía sin perforarse. Se llegaba al descanso con victoria por la mínima para las rojiblancas.

A base de golazos

Comenzaba la segunda mitad. Las verdiblancas tenían la obligación de buscar la portería rival para prolongar la racha positiva en la que llegaban; por su parte las visitantes quería aprovechar su renta para tener el control del partido y no permitir a las de María Pry aproximarse a la portería defendida por Ainhoa.

Las verdiblancas tenían la posesión y la primera aproximación tuvo lugar cuando a penas habían pasado 7 minutos desde el regreso de los vestuarios. Un centro medido de Paulita Perea a la cabeza de la otra Paula, se marcha alto por muy poco.

María Pry movía el banquillo para dar entrada a Rosita. La centrocampista convirtió en una ocasión clara de gol una jugada de conducción desde el medio centro, pero el tiro de Bea Parra se marchó rozando el palo izquierdo de la portería de Ainhoa.

El Athletic intentaba matar a la contra el partido. Pero las centrales verdiblancas estaban sublimes. Vencieron en todos los uno contra uno a los que se enfrentaron y las rojiblancas comenzaron a desesperarse.

El Betis seguía dominando; se sucedían las ocasiones pero la portera del Athletic se hizo grande bajo los palos. Paula Moreno, desde la frontal, lo intentó a la media vuelta pero el balón se marchó lamiendo el palo. Esta fue la última ocasión para la ocasión para la ‘10’ verdiblanca, ya que María Pry decidió agotar sus cambios y poner toda la carne en el asador. Martita y Andrea, por la mencionada Paula y Virgy, entraron como revulsivas mientras que el técnico rojiblanco sentó a su ‘9’ para reforzar el mediocentro con la entrada de Damaris.

Las verdiblanca tocaban, superaban rivales, pero no eran capaces de finalizar. Y cuando más lo intentaban, llegó Erika y con una jugada espectacular desde banda izquierda, de deshizo de dos jugadoras verdiblancas y superó casi sin ángulo a Miriam. Lo de la rojiblanca de 34 años fue al más puro estilo: yo me lo guiso, yo me lo como.

Yiyi entró y besó el santo. La ex del Rayo Vallecano con una parábola perfecta superó a Ainhoa para recortar distancias en el marcador. El Betis Féminas seguía vivo y no bajó los brazos. Priscila erró una clarísima ocasión a favor de las locales y el tiempo corría en su contra.

La falta de acierto condenó a un Betis que dominó, mantuvo la posesión y dio un espectáculo futbolístico.