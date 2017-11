El Betis y su interés por Jack Wilshere

Google Plus

Jack Wilshere acaba contrato con el Arsenal en diciembre / Foto: Getty Images

El Real Betis podría estar interesado en el jugador del Arsenal Jack Wilshere para reforzar el equipo en el próximo mercado de invierno. El club verdiblanco ya preguntó por el centrocampista en este pasado mercado de verano, pero finalmente el internacional inglés decidió continuar en el club londinense.

Según informaciones del periódico inglés “The Sun”, el mediocentro inglés no ha renovado su contrato con el Arsenal y en este club no tienen clara su continuidad cuando se abra el mercado de invierno. Arsene Wenger declaró que en diciembre analizarán el futuro de Wilshere, pues no cuenta mucho con él actualmente, pues en el puesto de este es titular la mayoría de veces Mesut Özil.

El inglés lleva toda su vida ligado al Arsenal. Se incorporó a la Academia de este club en 2001, y fue avanzando por las categorías inferiores hasta que llegó en momento de su su debut en la Premier League con el primer equipo. Fue en un partido contra el Blackburn Rovers en Ewood Park en 2008, cuando sustituyó a Robin van Persie en los últimos minutos de partido.

Al jugar este partido, Wilshere se convirtió con 16 años y 256 días en el debutante más joven en la historia del equipo londinense. En enero de 2010 fue traspasado al Bolton Wanderers en condición de cedido hasta el final de la temporada, pero volvería al Arsenal la siguiente temporada. En 2010 también fue convocado como internacional con Inglaterra.

Una grave una lesión de tobillo le hizo perderse toda la temporada 2011/12 y el mediocentro estuvo 524 días sin jugar en la Premier League. Tras superar esta lesión, en octubre de 2012 vuelve a jugar en el equipo de Londres hasta la temporada 2015/16.

En la pasada campaña, el centrocampista jugó cedido en el club inglés Athletic Football Club Bournemouth, tras salir de otra lesión. Para esta temporada a vuelto al Arsenal, pero apenas acumula 658 minutos jugados, entre los que se incluyen más con el equipo de reserva que con la primera escuadra. Como “gunner” esta campaña ha jugado sobre todo en Europa League.

En cuanto a su estilo de juego, el inglés demostró en sus primeros años con el club londinense que su especialidad eran los regates, los pases en el corto y una buena conducción. Pero las lesiones le jugaron una mala pasada, y cortaron la trayectoria a uno de los mediocentros ingleses que tenía mayor proyección para convertirse en una estrella del fútbol mundial.