Sergio León: "Hay que seguir creciendo con ambición y corregir las cosas que no están funcionando"

Sergio León lleva seis goles con el Betis / Foto: www.realbetisbalompie.es

Como cada lunes a las 22:00 horas, el programa Helióplis se emite en Betis TV para repasar la actualidad del equipo verdiblanco, y el delantero Sergio León fue el invitado en la noche de ayer. El cordobés respondía a preguntas sobre el equipo, Setién, su preconvocatoria con la Selección Española y otros temas de interés.

Lo primero sobre lo que le preguntaron fue por el último partido de Liga frente al Getafe, en el que finalmente empataron a dos en un partido que se jugaba en el Villamarín. El delantero piensa que este punto es importante, pero que cuando juegas en tu campo lo que hay que hacer es sumar de tres en tres. "El punto es un punto más y hay que seguir, pero se nos quedó la cara de no ganar un punto sino de perder dos”, declaraba.

Para el cordobés, los verdiblancos fueron superiores en la primera parte a pesar de tener el marcador en contra, y declaraba que en el descanso hablaron en el vestuario sobre que iban a remontar el partido. “Se veía claramente que éramos superiores a ellos y que íbamos a tener nuestras oportunidades”, añadía.

Según él, el mayor error del equipo es el daño que le están haciendo a balón parado los rivales, pero esto es algo que hay que ir matizando, pues se trata de un equipo prácticamente nuevo que ahora mismo está en construcción. “Hemos empezado muy bien, ¿quién nos iba a decir que estaríamos octavos a estas alturas y a dos puntos de Europa?”, señalaba.

En cuanto al balance del equipo a estas alturas de la temporada, el delantero piensa que también podrían estar mejor posicionaros porque han perdido o empatado partidos de los que podrían haber sacado cosas positivas. “Hay que seguir creciendo con ambición y ganas y corregir las cosas que no están funcionando bien para que el bloque sea más fuerte. Poco a poco se conseguirán los objetivos”, declaraba.

Para él, el Betis es un equipo ambicioso que quiere ganar y hacer las cosas bien, pero en el deporte no siempre salen las cosas como las tienes previstas. “El año pasado se sabía que si había un partido en el que se empezaba perdiendo 1-0, era imposible que el Betis lo remontara. El otro día lo hablaba con Joaquín y me decía que si estas cosas hubiesen ocurrido la temporada pasada, por mucho que nos fuésemos arriba no remontábamos”, aclaraba.

Otro de los mayores inconvenientes para el equipo son los goles que les marcan en el tramo final de los partidos, y según el cordobés hay que intentar dejar la portería cero, y así podrán sumar tres puntos más veces. “No hay que echarle la culpa ni a la defensa ni al portero. El primer defensa es el delantero, que es quien tiene que presionar y acompañar al equipo”, añadía.

También le preguntaron por sus seis goles entre Liga y Copa, a lo que respondió: "Podría estar mejor. Las cifras no están mal, pero yo me exijo mucho porque confío mucho en mis posibilidades. En cuanto a la competencia con Sanabria, declaraba que no hay pique, pues lo primero es el equipo y egoísmo hay que dejarlo a un lado. “Estamos los dos en un buen momento de forma. Si no es él, soy yo, y hay que aprovecharlo”, aclaraba.

Sobre la relación de Setién con la plantilla, el delantero piensa que el ambiente es muy bueno, ya que tiene a todos contentos y enchufados porque reparte los minutos entre todos los jugadores. “Hay muy pocos equipos en los que hayan jugado todos los futbolistas de la plantilla y sin embargo nosotros ya hemos jugado todos”, señalaba.

Respecto al próximo partido frente al Eibar que se disputará en 17 días, Sergio León afirmaba que “El míster nos dijo el otro día en el vestuario que intentarían buscar un amistoso para no estar parados tanto tiempo. La pasada semana jugamos el lunes y el viernes, dos partidos en cuatro días. Y ahora, diecisiete días hasta el siguiente, que será también en lunes. Hay mucho margen de un partido a otro”.

Por último, le preguntaron sobre su segunda preconvocatoria con la Selección española, a lo que el jugador respondió que la primera le dolió más porque estaba más nervioso, y espera que algún día tenga la oportunidad si sigue haciendo las cosas bien primero para el Betis. “La máxima ilusión es ir a la selección, defender tu país. Estaría doblemente orgulloso por defender a mi equipo y a mi país”, añadía el cordobés.