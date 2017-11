El debate: ¿tiene Rubén Castro sitio en el Betis?

Google Plus

Fotomontaje: Santiago Arxé (VAVEL)

El dorsal '24' sigue libre en el Real Betis, aunque no por falta de jugadores, sino porque ese dorsal ya tiene dueño. Un hombre que decidió portarlo años atrás y que hizo olvidar al '9' para que los goles recayesen en un dorsal mucho más alto y vistoso. Hablamos de Rubén Castro. El canario se marchó cedido a la Superliga China para probar el exótico fútbol asiático. Después de no perder el olfato goleador, toca volver a España en menos de dos meses y reencontrarse con el Betis y su afición. Pero con Sergio León y Sanabria en la plantilla, ¿tiene sitio en el equipo de las Trece Barras?

Rubén Castro sí tiene hueco en el equipo (Manuel Verdugo - @manuelpverdugo)

Se acerca la señalada fecha por todos los béticos para la ansiada vuelta de Rubén Castro, toda una institución dentro del Real Betis Balompié en sí mismo. El canario ha sido el pilar permanente de los verdiblancos esta década, y ha estado en el equipo en las duras y en las maduras. Si finalmente se produjera su vuelta, Rubén Castro Martín debería obligadamente contar en los planes de Quique Setién.

A sus 36 años, Rubén Castro ha demostrado estar tan en forma como si tuviera 26 en su tiempo en la Super League de China, pues hasta el momento lleva siete goles y dos asistencias en su periplo por Asia, sumados a las 13 dianas y tres asistencias que tuvo con los béticos el pasado curso. Por ello, si es por el apartado estadístico, Rubén no debería tener problemas para adaptarse al ritmo de competición, pues no ha parado de demostrar en el 2017 que está teniendo un gran año, una vez más. Sin embargo, el problema reside en el minutaje que pueda disfrutar sobre el terreno de juego: con Sanabria y Sergio León en el equipo, las cosas parecen complicadas de inicio, pero Sergio León ha demostrado que sabe hacerlo bien en los extremos, y Sanabria sabe coordinarse perfectamente con otro delantero a su lado, sin ir más lejos, la prueba reside en el partido ante el Levante.

Rubén Castro aplaudiendo a la grada del Villamarín | Foto: Juan Ignacio Lechuga

Rubén Castro ha sido el ídolo de Heliópolis durante tantos años que sería una grave injusticia dejarlo excluido de los planes del equipo cuando se abre paso un proyecto prometedor, con buena circulación de balón y que alimenta continuamente al ataque. En este Real Betis, Rubén fácilmente podría estar por encima de las cifras de Sanabria, ya que, como el paraguayo demuestra este curso, tampoco necesita mucho espacio ni tiempo para colocar el balón dentro de la portería. Sólo necesita eso, el balón, y con este equipo, bien sobrado de balones estaría el canario.

"Rubén Castro disfrutará del balón en este Betis"

Pero no sólo en el apartado del juego aportaría una vuelta de Rubén Castro. Desgraciadamente, con el nombre de Tonny Sanabria resonando por toda Europa, todo indica a que el paraguayo podría salir de Heliópolis este mismo verano dirección a Roma, que posee una cláusula que le permite recomprarlo. Ante esto, Rubén sería toda una referencia y ejemplo para Sergio León, el llamado a heredar su dominio de la punta de ataque heliopolitano, por estilo y por sentimiento. Son delanteros con un estilo muy similar, y Rubén podría tutelar una mayor progresión del delantero de Palma del Río, que en varias veces ha expresado su admiración hacia el canario. Es lo que en Estados Unidos se conoce como “the passing of the torch”, cuando una leyenda ya consagrada abre paso a otra futura. Si bien Joaquín es el veterano del equipo, Rubén Castro y Sergio León deberían tener una especial coordinación para que el de Palma del Río sea durante años el ‘9’ bético.

La vuelta a la alta competición y la competencia feroz por el ataque verdiblanco (Rafael Montes - @rafamg15)

El Betis, en estos momentos de la temporada, se encuentra en una situación en la tabla más bien holgada, aunque podría ser mejor si no fuera por el bache con el que se ha encontrado el equipo en estas últimas jornadas. La fragilidad en defensa, las desconexiones mentales en los partidos o la dificultad de conseguir una victoria lejos del Villamarín son aspectos que el cuadro de Setién debe mejorar; pero si algo no le falta a este equipo es gol.

La vuelta de Rubén Castro al Betis va más allá de la concepción de que el canario es una leyenda verdiblanca. Rubén Castro y gol son palabras muy asociadas, prácticamente sinónimas en el diccionario futbolístico, pero en el Betis actual la delantera es un pilar fundamental, en el que el canario difícilmente tendrá hueco. El ‘24’ del Betis ha hecho una media temporada fantástica en la Superliga china, anotando siete goles en el Guizhou Zhicheng, equipo entrenado por un español, Gregorio Manzano. Ha sido uno de los partícipes de la buena clasificación del club chino al final de temporada, la cual acaba de terminar este pasado fin de semana. Pero amigos, esto es Europa, la mejor liga del mundo, y el ritmo competitivo no es el mismo.

Rubén Castro celebrando un gol con el Betis | Foto: Juan Ignacio Lechuga

Que sí, que Rubén tiene dotes de seguir marcando goles hasta que se canse y que, como leyenda verdiblanca que es, tiene permitido hacer y deshacer en el club, respecto a su persona, lo que le venga en gana; pero Rubén tiene ya una cierta edad. Su vuelta alegra a todo aficionado bético que ha disfrutado con sus goles, con el espectáculo que domingo sí y domingo también daba el delantero, pero crea también un gran dilema en el míster bético, si es que ya no lo había.