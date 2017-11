Con fuelle para rato

Google Plus

El portuense se retirará vistiendo la verdiblanca | FOTO: Raúl Pajares (VAVEL)

Para el '17' verdiblanco, 36 años y 278 partidos vistiendo la elástica de las trece barras parecen no ser suficientes. Según avanzan varios medios sevillanos, club y jugador habrían alcanzado un principio de acuerdo para que Joaquín Sánchez continuara formando parte de la disciplina verdiblanca hasta el 30 de junio de 2020. La firma se rubricaría de forma oficial durante la próxima semana, aprovechando que no hay competición liguera como consecuencia del parón por selecciones.

Pieza fundamental

Lejos de tener un rol secundario, Joaquín se ha convertido en uno de los pilares en los que se asienta el esquema de Quique Setién. El portuense fue titular en diez de los once encuentros que han disputado hasta ahora los verdiblancos en LaLiga. Caído en banda y con libertad de movimientos para combinar con los centrocampistas en el medio, el 17 se ha adaptado a la perfección al estilo de juego que el cántabro implantó en Heliópolis desde su llegada. Además Joaquín se ha convertido en la prolongación de su entrenador sobre el terreno de juego, animando a sus compañeros antes de cada partido y dando órdenes cual experimentado capitán sobre el césped.

En relación a los minutos jugados, el portuense es el sexto integrante de la plantilla que más ha disputado, con un total de 841'. Antonio Adán es el único jugador del Real Betis que ha jugado todos los minutos del campeonato liguero. Le siguen Barragán, Javi García y Mandi, tres de las piezas fundamentales de este equipo. A quien más cerca tiene Joaquín con tan solo 29 minutos más que él es Guardado. Como se ha dicho anteriormente, el capitán verdiblanco tan solo fue suplente en una ocasión; ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde jugó los 10 últimos minutos.

Pero no solo ha sido uno de los jugadores del primer equipo que ha dispuesto de más oportunidades, sino que es el cuarto futbolista que más ha participado en los goles de su equipo, empatado con Cristian Tello. El extremo bético ha anotado tres goles en lo que va de curso, además de repartir una asistencia. Le superan Sanabria (7 goles), Sergio León (6 goles y 1 asistencia) y Guardado (6 pases de gol). Un doblete del portuense sirvió para cosechar el primer triunfo de LaLiga en casa ante el Deportivo.

Retirarse en el Real Betis

En la entrevista que el portuense concedió a Radio Sevilla dejó muy clara cual era su intención en cuanto a su futuro como jugador del Real Betis. "La sintonía es fantástica, ya lo he dicho muchísimas veces. Cuando surja y cuando yo crea que sea el momento, si lo vemos así, lo anunciaremos", fueron algunas de sus palabras.

Mientras tanto Joaquín va a aprovechar cada oportunidad que le conceda el técnico para seguir desplegando su juego y calidad sobre los terrenos de juego. "Estoy tranquilo porque estoy disfrutando, vamos a tener por delante un año muy bonito. Si es verdad que es mi último años, pero estoy tranquilo", añadió.

Después de muchos años formando parte de la élite del fútbol profesional, la retirada parece estar cada vez más cerca. Uno de sus deseos era colgar las botas jugando en el equipo de sus amores, y sobre este tema Joaquín dijo: “Para eso volví. No se puede decir de este agua no beberé, pero mi intención es seguir aquí, por supuesto".

A día de hoy no se sabe si, tras producirse la renovación de su contrato por dos temporadas más, Joaquín seguirá enfundándose la verdiblanca hasta los 39 años o desempeñará otras funciones dentro del club como miembro de la primera plantilla. Lo que si es seguro es que el 17, un futbolista tan bueno como necesario, seguirá siendo uno de los pesos pesados y voces autorizadas del vestuario.