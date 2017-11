Vuelta a Sevilla sin pena ni gloria

Google Plus

El Betis Deportivo llegaba a Gran Canaria tras perder 1-2 la jornada pasada frente al filial del Granada en Heliópolis. Pese al resultado, los béticos mostraron buen juego, pero sigue fallando el olfato de cara a gol. Por su parte, los canarios en su andada en Extramadura cayeron derrotados por tres goles a uno frente al C.D. Badajoz.

En el choque perteneciente a la jornada número 14, el Betis Deportivo regresó a la capital de Andalucía con un punto más en su casillero. Empate sin goles en el Anexo de Gran Canaria entre la Unión Deportiva Las Palmas Atlético y el filial verdiblanco. Un partido tedioso, sin ritmo y con escasez de ocasiones para ambos conjuntos. El técnico canario Juan Manuel Rodríguez se estrenaba en el banquillo local al mando del filial de la UD. Los amarillos llegaban a este partido con la esperanza de llevarse los tres puntos, confiando en la máxima de "entrenador nuevo, victoria segura". Sin embargo el partido no fue como se planteaba para ninguno de los dos equipos, ambas partes esperaban del encuentro mucho más a nivel ofensivo.

Los béticos salieron con una buena presión y mejor intensidad, haciéndole imposible a Las Palmas desplegar ese juego tan característico de las islas. Los primeros minutos del partido fueron verdiblancos, J.J. Romero tiene implantado en el filial, la misma filosofía de juego que la del primer equipo, el buen trato al balón es innegociable. Hasta el ecuador de la primera parte, los amarillos no se metieron de lleno en el choque. Con un 4-2-3-1, Las Palmas Atlético trató de buscar sólidez en el centro del campo y con un nueve puro arriba, en este caso, Érik Expóstito. Una ocasión de éste en el minuto 38 hizo saltar las alarmas al Betis Deportivo, Pedro se empleó a fondo para desviar el disparo del atacante canario. Los heliopolitanos depositaron su juego por la banza izquierda, el extremo del juvenil, Tellado, se encargó de abrir la brecha a nivel ofensivo. Ambos equipos se fueron a vestuarios con el marcador en tablas.

La segunda mitad del encuentro, sirvió de provecho al filial amarillo. Los de Juan Manuel Rodríguez subieron el nivel de partido, con la ayuda de Fabio y Cristian. Benito a los cinco minutos de comenzar, tuvo una gran ocasión para dar ventaja a Las Palmas Atco. pero nuevamente se volvió a encontrar con una respuesta de Pedro. El Betis Deportivo no se quedó atrás y Tellado seguía generando peligro por su banda, Loren tuvo el gol en sus botas con una gran ocasión que no tuvo recompensa. El '11' bético levantó las miradas en el Anexo con un gran túnel ante Ale González. A medida que el partido iba introduciéndose en los minutos finales, la lucha por el dominio del centro del campo incrementaba cada vez más. Fueron llegando las sustituciones en ambos conjuntos, y el Betis Deportivo buscaba llevarse los tres puntos para Sevilla, pero no encontró fortuna finalmente.

Ambos filiales se quedan una jornada más en el farolillo rojo. Los amarillos colistas con siete puntos, viajarán la próxima semana a Murcia para enfrentarse al Lorca Deportivo en el Estadio Francisco Artés Carrasco. Encuentro que tienen que solventar los isleños para ir viendo poco a poco la luz en este pozo en el que se encuentra. Por su parte, el Betis Deportivo se colocan decimoséptimos en la clasificación y reciben la próxima semana en la C.D. Luis del Sol al Jumilla, un duelo de vital importancia para que los de J.J. Romero salgan de la zona peligrosa de la tabla.

Puntuaciones