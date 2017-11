Evolución del escudo del Betis

Google Plus

Imagen: Real Betis

El Real Betis es un equipo histórico de nuestra liga, aunque no siempre ha sido como lo conocemos. Desde que en 1907 un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica de Sevilla fundase el Sevilla Balompié, este equipo no ha parado de cambiar. Desde su fundación por Eladio García de la Borbolla tras su ruptura con la Junta Directiva del Sevilla Balompié, el Betis Foot-ball Club no ha parado de cambiar hasta llegar a como lo conocemos en nuestros días.

El escudo de aquel Sevilla Balompié de 1909 era un escudo muy simple, de colores azul y blanco -colores también de su equipación- con una 'B' y una 'S' en el centro. Este escudo evolucionó a un escudo de color negro que mantenía en el centro un grabado, de color negro también, en el que se podía leer una 'S' y una 'B', de Sevilla Balompié. Corría el año 1913.

En 1914, el diseño del escudo evolucionó de una forma circular a una romboidal. Esta vez las iniciales se sustituían en favor del nombre completo de Sevila Balompié. Este sería el primer escudo en el que apareció el color verde en el club, combinando rayas de este color con otras de color blanco. En este año se iniciaron conversaciones para unir el Betis Foot-ball club con el Sevilla Balompié, dando como resultado el Betis Balompié.

Tan solo un año después, la entidad volvió a modificar su insignia. Ahora ya no aparecería el color verde que es tan característico del club hoy en día. El nuevo escudo consistía en un círculo que contenía el nombre de la entidad y acababa el escudo una corona encima de todo. Hablamos ya del año 1915.

Hasta el momento, ese sería el escudo que más años se llevaría en la zamarra del equipo. Ya, llegado el 1919, la entidad volvió a realizar transformaciones en la insignia del club. Ahora, la reforma fue pequeña. Tan solo se cambió el color de la circunferenia que contenía el nombre de Betis Balompié que pasó del negro que se tenía en el 1915 al verde que se instaura ahora.

En 1922 se vuelve a hacer modificaciones en el escudo del Betis Balompié. La esfera central que daba forma al escudo se cambia por una romboidal de color gris en los bordes y blanca en el centro, relleno por dos 'B' escritas una encima de la otra en tono verde. Encima, una corona com en el escudo anterior pero de forma diferente.

Apenas le duraban los escudos al equipo. Del cambio realizado en 1922 pasamos al realizado en 1925. La forma romboidal que se introdujo en el escudo apenas tres años antes, se vuelve a retirar. Vuelve la esfera pero esta vez de diferente estilo. La forma esférica vuelve a la insignia de la entidad verdiblanca pero ahora le añaden doble línea de color negro. En el centro, nada cambia; la doble 'B' característica.

El antecedente del actual

El primer diseño que daría lugar al actual escudo se realizó en el año 1932. Se inspiró en el modelo del año 1931, que fue el primero en el que se introdujo la forma triangular. El triángulo central se agranda por los laterales y se rellena con líneas de color verde y blanco. Una forma romboidal, recordando a años anteriores, recoge las iniciales del club en color verde. Esta vez, no llevaba corona. Aunque, sería en 1941, cuando se le añadiría esa corona al mismo modelo.

En 1957, se cambió la tonalidad del verde y las líneas que marcaban las formas se cambió del negro incial al amarillo. A la corona se le añadieron toques de amarillo se agrandó. Ya vemos aquí el actual escudo del Real Betis Balompié, aunque hasta llegar a nuestros días ha sufrido cambios puntuales. Como, por ejemplo en el 63, se volvió a cambiar la tonalidad del color verde, que se volvió un poco más verde pistacho.

En el año 1972 se decidió volver al modelo del año 1941 y se mantuvo unos diez años hasta que se instauró el actual en el 1994. Lo único que ha variado desde entonces han sido los tonos del verde. El actual se reformó por última vez en el 2002. Desde entonces, el escudo se mantiene igual.