José Juan Romero: "Se ha visto fútbol entre dos equipos jóvenes"

Foto: Juan Ignacio Lechuga-VAVEL

El Betis Deportivo sigue sin sumar los tres puntos fuera de casa. Sin embargo, lograron puntuar por segunda vez como visitantes, sin pasar del empate ante Las Palmas Atlético, pues no hubo goles en el Estadio de Gran Canaria.

Tras el encuentro, el técnico de la cantera verdiblanca, José Juan Romero, compareció ante los medios de comunicación. Principalmente, valoró el partido disputado en Canarias, en el que se mostraba muy contento por lo visto en el terreno de juego, a pesar de no haber conseguido la victoria: “Es justo el empate. Se ha demostrado que somos dos equipos a los que nos gusta el balón. Es cierto que el terreno de juego quizás no es el más adecuado para ninguno de los dos. Ha sido un partido por fases, se ha visto fútbol entre dos equipos jóvenes. Se podía haber visto más fútbol sin los nervios que los equipos pueden tener por la clasificación. Me voy satisfecho con el punto porque era una salida complicada ante un equipo que aquí siempre ha perdido por un gol y con errores puntuales, pero que, al igual que el nuestro, es que peca de juventud en algunos momentos. Sumamos un punto más que hay que hacer bueno en casa para poder salir de ahí abajo, que no tengo dudas que haremos”.

Por otro lado, también habló sobre el conjunto rival: “El futbolista canario es difícil que quiera otra cosa que no sea el balón. Tampoco lleva mucho tiempo, ni me ha sorprendido ni no. Nunca jugamos en base a los rivales. Siempre intentamos ser fiel a nuestro estilo, a nuestro juego y en base a eso buscar el crecimiento de los chavales”.

Por último, también comentó la ayuda recibida de Alexis y Tino Luis: “Tengo una extraordinaria relación con Alexis, de hecho, ha estado aquí y hemos hablado. Al final uno conoce la idiosincrasia del futbolista canario. Además, yo me identifico mucho con esa idea y ese fútbol”.