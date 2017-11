Próximo rival y...¿futuro compañero?

Dani García en el Real Betis-Eibar de la 2016/2017 disputado en el Benito Villamarín | FOTO: LaLiga

A pesar de que ni siquiera se haya disputado un tercio de la presente campaña, los primeros nombres ya empiezan a sonar. Es el caso de Dani García, centrocampista del Eibar, que ha sido relacionado en los últimos días con el club de La Palmera, como ya ocurriese en el pasado mercado veraniego. El jugador de 27 años, que llegó a Ipurúa hace ya varias temporadas, termina contrato el 30 de junio del próximo año y varios son los clubes que andan tras el jugador vasco.

Recambio ideal

Los verdiblancos han emprendido un nuevo proyecto repleto de caras nuevas. Muchas de estas llegaron para reforzar la medular bética en vista de los futbolistas talentosos y contrastados que necesitaría el equipo para ejecutar la idea de juego implantada por Quique Setién desde su llegada. Sin embargo, y a pesar de que haya jugadores que puedan ocupar esa posición en caso de necesidad, la posición de pivote tan solo cuenta con un efectivo; Javi García. El murciano, titular indiscutible con el cántabro, es uno de los pilares que sustentan tanto el centro del campo como el equipo en sí. Encargado de ayudar en la salida de balón y apoyar en labores defensivas a los centrales, hasta ahora no ha podido descansar en lo que va de temporada. Y es que tan solo se ausentó ante el Valencia por lesión, situándose de esta manera como el tercer jugador de la plantilla con más minutos disputados.

De esta manera Dani García sería el recambio ideal para el actual pivote titular del Real Betis, si este permanece la próxima temporada en Heliópolis. Y no solo un suplente de garantías, sino que permitiría al entrenador poder rotar y dar descanso a uno de los futbolistas más utilizados y al mismo tiempo de los que más desgaste físico sufren. El centrocampista de Zumarraga cumple de sobra muchos de los criterios que Serra Ferrer utilizó a la hora de abordar los fichajes para esta temporada; futbolista español, conocedor del idioma y con experiencia en LaLiga Santander. Mediocampista físico al igual que técnico, disciplinado tácticamente, con criterio a la hora de hacer circular el balón y caracterizado por la regularidad, una pieza ideal para el esquema de empleado por Setién.

Mano derecha del entrenador

Aunque si finalmente los verdiblancos se deciden a lanzarse a por el vasco, no les será nada fácil concretar su fichaje. A pesar de que Dani García termina contrato el próximo mes de junio y en este mercado de invierno es libre para negociar con cualquier equipo, el Eibar luchará de aquí a enero para prolongar la vinculación que ha unido al centrocampista con el club armero desde la 2014/2015 (ya que los dos cursos anteriores fichó por el cuadro guipuzcoano en calidad de cedido), unas temporadas en los que el ex canterano de la Real Sociedad se ha convertido en capitán y jugador insignia de Ipurúa. Durante la pasada campaña, tal y como apunta @LaLigaenDirecto, Dani García se convirtió en el primer jugador en la historia del Eibar en llegar a los 100 partidos en Primera División.

Desde que llegara a Eibar de la mano de Gaizka Garitano, este se convirtió tanto para el ex técnico del Eibar como para el actual, José Luis Mendilibar, en la mano derecha de sus entrenadores. Mientras el actual entrenador del Bilbao Athletic se sentaba en el banquillo local de Ipurúa, con quien los eibarreses consiguieron el primer ascenso a Primera División en la historia del club, el centrocampista vasco disputó un total de 10.054 minutos repartidos a lo largo de 118 partidos. Posteriormente, con la llegada de Mendilibar, Dani García no perdió su puesto en el once y ha jugado como titular hasta la fecha 72 de los 82 encuentros (alcanzando los 7.073 minutos) que ha dirigido el ex míster de Osasuna. Por jerarquía y colación el campo, partiendo habitualmente como el cerebro del equipo, este se ha convertido en la prolongación de sus técnicos sobre el césped.