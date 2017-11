Google Plus

Quique Setién: "Hemos dado bastantes facilidades". (LaLiga)

El Real Betis ha perdido ante el Eibar por 5-0, en un partido por parte de los verdiblancos en el que estuvieron dominados en todo momento por los locales, mostrando una actitud sumamente pasiva y sin ánimo de conseguir la victoria. Tras el partido, el entrenador Quique Setién ha pasado por la sala de prensa del estadio de Ipurúa.

Empezaba Setién diciendo que "tienen buenos delanteros que te comprometen bastante. No es fácil defenderlos cuando es algo que está tan bien trabajado, aunque nosotros nos hemos preparado durante toda la semana. Este equipo es muy bueno en eso. Es el equipo de La Liga que más balones mete en el área y no es fácil de defender. Consiguen hacerte daño con eso. Además, la presión que nos ha hecho el Eibar ha sido muy alta arriba y nos ha faltado lucidez para llegar con un poco más de peligro".

Afirmaba, también, que "hemos dado bastantes facilidades. El Éibar lo ha hecho bien, seguro que este partido lo han estado buscando desde hace tiempo. Hoy, desde luego, no lo hemos merecido. Ya de raíz no hemos sabido defender, algo que teníamos claro que nos podía pasar".

Decía, además, que "el vestuario era consciente de lo que el partido suponía. Lo habíamos trabajado todo pero cuando llega el partido a veces esas ideas no podemos materializarlas. Esto es fútbol”.

Sin embargo, el entrenador quitaba hierro al asunto: "Estas cosas pasan, evidentemente. En parte no es normal que te metan cinco goles. Que un equipo que había hecho seis goles hasta hoy te meta cinco en un partido no es lo normal". Halagaba, por otro lado, al Eibar, quien "ha hecho bien las cosas; han aprovechado sus opciones y han conseguido materializar acciones que no han tenido la suerte de hacer al menos durante este año”.