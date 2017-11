Joaquín: "Tenemos que corregir muchas cosas"

Joaquín en el Benito Villamarín / Foto: Real Betis Balompié

En los buenos momentos están todos, pero en los malos se ve a los que verdaderamente dan la cara, y después del 5-0 sufrido en el encuentro de ayer, el que salió no fue ni más ni menos que el capitán, Joaquín Sánchez ha vuelto a dar la cara por su equipo.

Joaquín al ser preguntado por el partido y las razones por las cuales cree que perdieron manifestaban que: “este resultado no se lo esperaba nadie. Con dos acciones de balones colgados se han encontrado con un 2-0. Era un partido controlado pero ellos aprovechan muy bien esos recursos y no hemos estado lo suficientemente atentos. Hemos trabajado durante toda la semana este tipo de balones. Luego, en el tercer gol de penalti nos ha castigado mucho el árbitro porque era una falta fuera del área. Nos pitan penalti, nos quedamos con un hombre menos, 3-0 y ya es muy complicado en un campo como este donde dan pocas opciones. No hemos estado a la altura."

Más tarde al capitán verdiblanco le preguntaron sobre la clasificación y sus próximos objetivos, a lo que el veterano jugador dijo que: "Hay que pensar que, afortunadamente, dentro de lo malo, seguimos ahí. El sábado tenemos un partido importante, hay que lavar la mente a la gente y saber que en casa debemos sumar y ser un equipo con agresividad, competir, que dé pocas opciones y que a la hora de atacar seamos, como veníamos haciendo, que suma”.

Además le preguntaron también sobre el tema de que llevan un solo punto en los últimos tres partidos, y una gran cantidad de goles encajados, a lo que el "17" respondió que: "Cuando el equipo no gana y cae como en esta derrota dolorosa, hay que preocuparse en el sentido de que hay que saber que no están atravesando un buen momento pero sin que salte ninguna alarma porque, afortunadamente, siguen estando ahí arriba en la tabla. Estaban haciendo las cosas muy bien, en los últimos partidos no han sido el equipo contundente, agresivo y que aprovecha sus ocasiones que vimos al inicio de temporada. Hay que ser más inteligentes que nunca, preocuparse porque no están saliendo las cosas bien, pero hay que apretarse los machos y saber que en casa no se pueden fallar ni a ellos mismo ni a la afición. Esta era la filosofía que tenía el Betis en mente desde principios de temporada. Se puede perder, pero tenemos que corregir muchas cosas porque en los últimos partidos nos están haciendo muchos goles y en una competición como esta, eso pasa factura”.