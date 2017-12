Anuario VAVEL Real Betis 2017: Joaquín Sánchez, una de las trece barras

(Sube contenidos) Anuario VAVEL Real Betis Balompié 2017: Joaquín Sánchez, una de las trece barras. Foto: Real Betis

En la actualidad, nadie va a descubrir a Joaquín Sánchez. Dentro o fuera del Villamarín, todo el mundo sabe lo que significa este jugador para el Real Betis y viceversa. Un futbolista que en lo deportivo ha perdido resistencia y velocidad, pero lo ha compensado con una gran experiencia y una inigualable calidad. El mito del extremo gaditano no ha parado de crecer cada vez más, pero por suerte para los béticos y románticos del fútbol, hay Joaquín para rato.

Un hombre de récords

A sus 36 años, muchos son los récords que ha conseguido la leyenda bética con la elástica verdiblanca. Cifras solo al alcance de los grandes de la Liga Santander. Esta temporada, ha batido dos récords de forma seguida en un solo partido, concretamente en el Benito Villamarín ante el Deportivo de La Coruña. Dos tantos que le valieron para convertirse en el jugador más longevo en marcar un tanto con las trece barras, superando a Rubén Castro y a Julio Cardeñosa, respectivamente. No obstante, en esta segunda vuelta, el punta canario puede superar al portuense, ya que es un mes más veterano que Joaquín.

El único jugador en activo que ha marcado en sus 15 temporadas

Por otro lado, otra estadística que ni siquiera han podido alcanzar ni Cristiano Ronaldo ni Messi -de momento-, es que el atacante bético se ha convertido en el futbolista que más temporadas consecutivas ha marcado gol. Hasta 15 temporadas seguidas ha visto Joaquín puerta. El del Puerto de Santa María ha conseguido ser el único jugador en activo que ha marcado en sus 15 temporadas en la máxima división española. Por si esto fuera poco, su mayor récord lo consiguió hace dos jornadas en La Rosaleda, puesto que también se ha convertido en el jugador que más partidos ha jugado en Primera División en el siglo XXI. El gaditano ya se encuentra en el Olimpo del fútbol español, superando a Iker Casillas, disputando la friolera de 468 partidos oficiales y subiendo.

Joaquin en su doblete ante le Deportivo. Foto: LaLiga

Como anécdota, Joaquín también logró el máximo récord televisivo en el programa de Bertín Osborne, "En tu casa o en la mía". Un gran proyecto en la televisión que sirvió para conocer más de cerca al mito heliopolitano. Más de 3.000.000 de espectadores vieron al portuense y escucharon sus peculiares historias en el mundo del fútbol y su peculiar relación con el expresidente del Betis Manuel Ruiz De Lopera.

La importancia del portuense en el campo

La temporada pasada, Joaquín finalizó la campaña con 28 partidos jugados. Anotando tres goles, el gaditano fue el segundo máximo goleador de la plantilla junto a Sanabria o Álex Alegría, y por detrás del máximo goleador de la historia bética, Rubén Castro. El veterano extremo fue importante la temporada pasada, pero un esguince de rodilla en enero de este año frenó en seco su progresión.

Joaquín campeón de la Copa del Rey 2005. Foto: Real Betis

Es el jugador de la plantilla que más partidos ha jugado

Como el buen vino, Joaquín cada año está mejor. De hecho, sumando los minutos de Liga y Copa, es el jugador de la plantilla que más partidos ha jugado junto a Barragán. En el campeonato regular, ha disputado las 17 jornadas ligueras, saliendo solo en uno desde el banquillo. En la faceta goleadora también promete más, ya que ha igualado todos los goles de la campaña pasada antes de finalizar la primera vuelta. Además, Joaquín es un estandarte en el vestuario, es el típico jugador que todos los equipos deben tener. Trasmite compromiso tanto dentro como fuera del césped. El que llega nuevo, sabe lo que es le Betis gracias a Joaquín Sánchez. Un auténtico referente que muestra ese nexo de unión entre afición y plantilla.

Muchas son las imágenes que ha dejado Joaquín demostrando su capitanía. Sus habituales arengas antes de cada partido o la jerarquía que muestra en el terreno de juego son síntomas de lo importante que es este jugador. Sin ir más lejos, en la última jornada tras caer cero a dos ante el Athletic en casa, donde los jugadores se dejaron todo en el choque, se pudo observar los ojos llorosos del gaditano cuando los jugadores comenzaron a cantar el himno del club junto a la grada de animación del Villamarín. Un verdadero espejo para que se reflejen los futbolistas actuales, basados en la publicidad, la imagen o el propio dinero.

Un compromiso eternamente verdiblanco

En el plano futbolístico, muchos pensaban que a su edad Joaquín iba a vivir su última temporada como bético. El portuense terminaba contrato esta temporada y, a 36 años, una retirada era algo más que lógico. Sin embargo, el alto nivel del extremo y las ganas del jugador de seguir disfrutando del fútbol en el Villamarín, hicieron inevitable su renovación. Curiosamente, el Día de los Inocentes se hizo oficial un compromiso hasta 2020 en el conjunto de al final de La Palmera.

Joaquín será verdiblanco hasta 2020. Foto: Real Betis

No obstante, la participación de Joaquín no queda aquí, el andaluz ha invertido más de un millón de euros en acciones de la entidad. Participación que han sacado a la luz con el único fin de que exista un Betis democrático y de los béticos. Además, el capitán bético no ha escondido sus intenciones futuras con el club de sus amores: "Claro que me gustaría ser presidente del Betis. Estoy contento como jugador, pero el día de mañana no se sabe. Mi sueño es seguir ligado a este club de por vida", comentó el actual jugador heliopolitano.

En definitiva, este 2017 ha sido un año más para seguir acrecentando el mito de Joaquín Sánchez. Su décimo año luciendo el escudo que le vio crecer, llorar y celebrar durante mucho tiempo. Los béticos pueden estar tranquilos, porque este año no será el último para disfrutar de "la finta y el sprint" del Villamarín. Sin lugar a dudas, el portuense se ha convertido en una de las trece barras del escudo bético.