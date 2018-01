Sevilla - Real Betis: puntuaciones del Real Betis, jornada 18 de LaLiga Santander

Google Plus

Zou Feddal celebra el 1-2 anotado en la primera parte | FOTO: Real Betis

Tras cuatro años y ocho derbis sin conocer la victoria, el Real Betis se impuso en el derbi sevillano en el mejor escenario y de la mejor manera: goleando por 3-5 al eterno rival. El conjunto de Quique Setién, aunque ayer dirigido por el preparador físico Marcos Álvarez, logró un triunfo histórico cuajando una de los mejores partidos del curso.

A pesar de que el nivel defensivo, sobre todo en las jugadas a balón parado, sigue dejando mucho que desear, la eficacia de los verdiblancos de cara a portería marcó el rumbo del encuentro. Menos de 30 segundos le bastaron a los visitantes para ponerse por delante en el marcador. Atrás sigue habiendo muchos errores que corregir.

Muy pronto tuvo que realizar cambios Marcos Álvarez, un hecho que podría haber condicionado el partido en la segunda mitad. Sin embargo el ex del Real Madrid acertó en las sustituciones que llevó, sobre todo cuando dio entrada a Cristian Tello. El Real Betis no ha perdido ningún partido con el preparador físico en el banquillo.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Antonio Adán

5| Una de las peores actuaciones que se le han visto al guardameta bético esta temporada. Se le vio muy inseguro por arriba, saliendo "a por uvas" en más de una ocasión. Fruto de estos errores llegó el segundo tanto de los sevillistas. El Real Betis sufrió mucho a balón parado y Adán fue uno de los principales perjudicados.

Antonio Barragán

S.C.| Apenas tuvo participación en el partido ya que tuvo que retirarse del terreno de juego a los 16 minutos por lesión. Sin embargo si tuvo tiempo para ver cual habría sido su principal quebradero de cabeza: las continuas incorporaciones al ataque de lateral zurdo, Escudero.

Aïssa Mandi

8| El argelino mejora notablemente sus prestaciones con Feddal como pareja en el centro de la zaga. Muy acertado sacando el balón jugado desde atrás, Mandi fue fundamental en la elaboración de las jugadas de su equipo desde atrás. La nota negativa del partido para el '23' fue la amarilla que vio en el 68', la cual le impedirá jugar el próximo partido al cumplir ciclo de tarjetas.

Zou Feddal

10| Imperial. El exdefensa central del Alavés se ha convertido en uno de los mejores fichajes del Real Betis esta temporada. Además del tanto que anotó para el 1-2, el tercero esta temporada, su actuación en defensa fue magistral. Tanto por abajo como por arriba, Feddal se impuso a todos sus rivales. Además de despejar infinidad de balones en el área y salvar casi sobre la línea un tanto sevillista, el acierto en el pase del marroquí fue notable.

Riza Durmisi

8| En el Ramón Sánchez Pizjuán se vio una actuación bastante aseada del lateral zurdo verdiblanco. Una mayor presencia de Durmisi en ataque proporcionó al Real Betis más y mejores posibilidades ofensivas, tal y como se pudo ver en el tercer tanto, obra del danés, que terminó rematando desde el interior del área. En defensa, a pesar de tener que hacer frente tanto a Navas como a Corchia, no sufrió en exceso.

Javi García

7| No fue el mejor de los partidos para el ex del Zenit. Sin llegar a hacer un mal partido, estuvo más desacertado en los pases en corto como de costumbre. Falto de ritmo como consecuencia de la inactividad de las últimas semanas tras haber estado recuperándose de una lesión. Javi García también se vio envuelto, negativamente, en la acción del tanto de Ben Yedder. No es la primera vez que el pivote verdiblanco falla en la marca a balón parado.

Andrés Guardado

9| El mexicano sigue reivindicándose con la elástica de las trece barras. Guardado fue todo esfuerzo, lucha y calidad. Incansable durante los 90 minutos, tanto en el centro del campo como más caído en banda derecha, ofreció apoyos constantes a sus compañeros en el medio y se incorporó al ataque en varias ocasiones. Cerca estuvo de perforar las redes rivales en la segunda mitad si no fuera porque su disparo, que después tocó también en Sergio Rico, lo repelió el palo.

Fabián Ruiz

10| El de Los Palacios se consagró en el campo del eterno rival. Con el bajón de los verdiblancos, el rendimiento de Fabián también menguó. Sin embargo el canterano bético ha encadenado varias actuaciones de mérito y se ha hecho con un puesto en el once titular. Su gol, a los 22 segundos de partido, encarriló el triunfo del Real Betis. Durante el resto del encuentro este dio un recital de cómo mover un equipo y marcar el tempo de un partido.

Ryad Boudebouz

6| La asistencia en el tercer gol de los suyos salvó un mal partido del argelino. Cuando gran parte de la afición bética pedía el cambio de Boudebouz en la segunda mitad, Marcos Álvarez arriesgó dejando al '10' sobre el terreno de juego y este le sirvió el tanto en bandeja a Durmisi. Si bien esta fue la parte positiva, las continuas faltas (de las cuales dos de ellas acabaron en goles del Sevilla) realizadas por Ryad y la imprecisión en el pase lastraron el encuentro del argelino.

Joaquín Sánchez

8| Aunque, como se vio reflejado en su rostro tras ser sustituido, el capitán bético no jugó todo lo que él hubiera deseado, estuvo en la línea del equipo. Joaquín terminó el partido con dos asistencias, entre las que destaca la que propició el gol de Feddal tras un gran centro del extremo portuense. Al '17', que dijo tras el partido poder retirarse tranquilo tras la goleada cosechada, no parece pasarle factura la edad.

Sergio León

8| El delantero verdiblanco volvió a ver puerta. Tras la vuelta de Rubén Castro a la disciplina verdiblanca, Sergio León podría ver amenazado su puesto en el once. Sin embargo, ante el Sevilla FC, volvió a cuajar una buen actuación. Entregado durante la totalidad del encuentro, muy sacrificado en la presión y luchando en cada jugada con los centrales locales, el ex del Elche celebró a lo grande su 29 cumpleaños.

Francis Guerrero

8| Tuvo que salir en lugar del lesionado Barragán y cumplió. El canterano verdiblanco, que juega habitualmente como extremo, tuvo que vérselas en el costado diestro tanto como Nolito como con Escudero. A pesar de ver una tempranera tarjeta amarilla, Francis supo medirse durante el resto del encuentro. Esta actuación le hace merecedor de más oportunidades con el primer equipo.

Cristian Tello

10| Desde su entrada, cambió el devenir del partido. Tello suplió a Joaquín con media hora por delante, la cual le bastó para anotar un tanto y dar un pase de gol. Primero, tras una gran salida a la contra, la conducción del catalán acabó en gol de Sergio León. Y en el 95' pondría el definitivo 3-5 para el Real Betis. El desborde del exculé fue de gran ayuda para el cuadro visitante en los compases finales de encuentro.

Víctor Camarasa

S.C.| Apenas tuvo incidencia en el partido. Camarasa entraría los últimos 10 minutos de partido en lugar de Fabián, quien tuvo que retirarse tras sufrir unas molestias, fruto del esfuerzo físico realizado. El ex del Alavés volvió a ser suplente tras haber salido de inicio ante el Athletic.