Negociación por Dani Ceballos

Ceballos la pasada temporada en el Real Betis | Foto: RealBetis

El mercado de fichajes está abierto y todos los equipos se pueden reforzar ya. Es el caso del Betis, el cual busca fortalecer sobre todo la parcela defensiva, aunque desde los últimos días tiene un asunto entre manos que en el club no verían con malos ojos.

Podría ser la vuelta de Dani Ceballos al Benito Villamarín con la elástica verdiblanca. El utrerano apenas cuenta con la confianza de Zinedine Zidane y busca una salida en este mercado invernal que le asegure minutos en la élite.

Varios escollos en la operación

Es una operación nada sencilla para que el club la afronte. Existen varios obstáculos que hacen que el fichaje de Ceballos sea algo difícil, pero en el club no pierden esa esperanza.

La primera de ellas son las formas en las que el jugador se marchó del club. No quieren que, en el caso de que volviera, la afición pueda recibirle con más hostilidad, en gran parte fundamentada. Otro escollo es que en Heliópolis no contemplan una cesión sólo por lo que resta de temporada, sino que quieren un compromiso mayor con el futbolista, al menos a préstamo hasta junio de 2019 para evitar que su estancia sea de paso. Además, está por ver si el Real Madrid accede a las facilidades económicas que necesita el Betis para que Ceballos encaje en su plantilla, puesto que su salario es muy alto para el límite presupuestario que maneja en estos momentos el club verdiblanco en este mercado de enero.

Interesa en el club

Tanto Quique Setién como Lorenzo Serra Ferrer consideran que la posible llegada de Ceballos al Real Betis es una oportunidad única para reforzar la plantilla con un futbolista de mucha calidad en el centro del campo y que tendría una adaptación inmediata. De hecho, el técnico cántabro ha solicitado al club un esfuerzo para reforzar la medular incluso como prioridad antes que otras posiciones, aunque el debate está abierto en función de la baraja de jugadores que estén disponibles.

Haro, en una entrevista con El Pelotazo, de Canal Sur Radio, manifestaba anoche cuando era preguntado por Ceballos que ''he escuchado algunos rumores. Estamos trabajando en la planificación y demás y pocos datos podemos dar, tenemos ciertas limitaciones y vemos si podemos emplear la imaginación y los puestos a reforzar. Tenemos limitaciones y si viene alguien queremos que sea alguien que aporte de verdad y no un parche. Es difícil valorar si puede pasar o no, pero en el fútbol puede pasar de todo. No es sencillo'', sentenciaba sobre Ceballos.