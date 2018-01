Google Plus

Análisis del rival: CD Leganés, haciendo historia. Foto: LaLiga

Después de una larga e ilusionante resaca del derbi, El Betis ya prepara el último encuentro de la primera vuelta. Un rival poco cómodo para enfrentarse, pero no le da ninguna excusa para no sumar los tres puntos ante sus aficionados. No hay mejor forma de confirmar el buen momento bético, tras el derbi y acabar la primera vuelta del campeonato con 27 puntos.

Un sueño pepinero que ya es realidad

El cuadro albiazul, tras sufrir bastante la temporada pasada, logró mantenerse en la máxima categoría del fútbol español. A diferencia del año pasado, esta campaña se está viendo un Leganés muy fuerte tanto en Butarque como lejos de él. Con un 4-2-3-1, Garitano ha conseguido hacer un equipo muy compacto y al que es muy difícil hacerle un gol. De hecho, el equipo madrileño es el tercer equipo que menos goles ha encajado en la Liga Santander (14), por detrás de FC Barcelona y Atlético de Madrid. Como nota menos positiva, es el equipo que menos tantos ha anotado en la competición, junto con Alavés y Málaga (13). No obstante, su alto nivel defensivo le está sirviendo a los pepineros para sacar adelante una multitud de partidos.

Una zaga muy compensada, con laterales fuertes y de largo recorrido como Diego Rico y Zaldúa. Apoyados de un doble pivote defensivo, con el ex bético Rubén Pérez y Gumbau como habituales, logran que haya una gran compensación en transiciones defensivas, tanto en el juego interior como exterior. En la vanguardia no tiene grandes goleadores. Sin embargo, destaca el nombre de Alexander Szymanowski, un verdadero puñal por la banda. Por otro lado, aparece Gabriel Pirés, el buque insignia en el ataque pepinero, que sin ser delantero referencia, es el máximo goleador del equipo con cuatro goles.

En definitiva, se puede definir al Leganés como un equipo duro defensivamente, complicado de entrar en el área, pero que a la vez juega un fútbol vistoso, sobre todo al contragolpe. No obstante, el Betis es de los equipos que más goles lleva en la competición, con lo cual se vivirá un partido muy difícil de pronosticar y con dos equipos que llevan los mismos puntos, donde una victoria puede acercarlos a los puestos de Europa.