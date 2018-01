J. J. Romero: "La juventud e inexperiencia hacen que no hayan disfrutado con un 3-0"

J. J. Romero, entrenador del Betis Deportivo | Foto: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL

La alegría ha llegado por fin a la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El filial verdiblanco sumaba, hasta esta jornada liguera, tres meses sin conseguir la victoria en casa. A pesar de las victorias en Copa Federación, la competición de Liga no estaba siendo el punto fuerte para la plantilla.

El duelo ante la Real Balompédica Lienense parecía tener un claro denominador: el Betis. No obstante, a pesar de la gran ventaja en el marcador (3-0, dos goles de penalti), los gaditanos han logrado generar tensión y peligro en la capital andaluza, finalizando el partido 3-2.

Tras el enfrentamiento, José Juan Romero ha comparecido en rueda de prensa. El técnico ha comentado el gran peligro que les ha generado el conjunto rival: “Esta situación en la que estamos y la juventud e inexperiencia hacen que no hayan disfrutado con un 3-0. En otras circunstancias, seguramente habríamos terminado con un resultado abultado. Incluso mi sensación con el 3-0 era que quería que acabara ya el partido. En otros momentos, quien me conoce sabe que querría que durara mucho y haber disfrutado". No obstante, también ha tenido palabras de satisfacción con el equipo: "Estoy muy satisfecho porque hay que saber la dificultad del partido ante un rival extraordinario y hemos respondido. Hemos metido alguna variante que dotara al equipo de agresividad, personalidad, que de eso estamos un poco falto. Las dos victorias seguidas, la de Copa Federación y esta, nos tienen que dar un plus".

Respecto a la zona baja y las victorias de los rivales directos, el entrenador verdiblanco ha querido añadir su situación en la clasificación: “La categoría estará muy igualada. Es bueno que gane el Lorca porque, si nos gana pero luego pierde, seríamos el único equipo al que quitaría puntos. Eso sí sería un hándicap. Si el Lorca, Las Palmas Atlético, el Jumilla y nosotros seguimos vivos hará que todo esté en un pañuelo y todos se quiten puntos".

Por último, ha querido dar voz a los problemas arbitrales surgidos ante el duelo, en el que Loren ha sido uno de los principales afectados: "En muchos momentos nos tienen perdido el respeto por la juventud, por la edad. Me ha sacado tarjeta por insistirle al linier de que, por favor, miren a Loren cuando no tiene el balón. Es caza y captura a Loren y Rober. Lo de Rober lo verán con 16 años y que no protesta, le dan de todas maneras posibles. No sé si los colegiados en vez ayudar a equipos como el nuestro que no buscamos eso, sino que buscamos todo lo contrario, hacen que tengamos que preguntarnos cómo podrían echarnos cuenta".