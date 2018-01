Haro: "No me corresponde calificar cómo celebra el Sevilla sus éxitos"

Google Plus

IMAGEN-Real Betis Balompié

La noche del pasado martes parte del club atendió, en un programa especial realizado desde el estadio Benito Villamarín, al programa El Larguero de la Cadena Ser. Entre ellos, el capitán Joaquín, el canterano Fabián Ruiz y el delantero de Palma del Río Sergio León. A ellos les acompañaron Quique Setién y el presidente Ángel Haro.

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, habló sobre las declaraciones del presidente del Sevilla Fútbol Club, Pepe Castro, sobre la celebración del conjunto verdiblanco tras la victoria por tres goles a cinco en el Ramón Sánchez Pizjuán. "No me corresponde calificar cómo celebra el Sevilla sus éxitos. Obviamente, nuestro estilo es celebrar los triunfos con alegría, meter cinco goles en el estadio del eterno rival no pasa todos los días y después de tantas desilusiones la afición se merecía celebrarlo de esta manera", declaró Ángel Haro.

Además, añadió: "No entro a valorar las declaraciones porque ni preocupa. Creo que no está afortunado Pepe Castro fruto de la situación que vive su equipo. Tantas declaraciones llevan a ese tipo de confusión".

Otras declaraciones sobre las que dio su opinión el presidente fueron sobre las palabras pronunciadas por el jugador del Sevilla Fútbol Club, Pablo Sarabia en las que decía que "el Betis había celebrado el derbi como si fuera un título". A esto contestó el presidente verdiblanco: "No sé cuántos títulos habrá ganado Sarabia en el Sevilla pero creo que debería ser más prudente en ese tipo de declaraciones".

Sobre Fabián Ruiz

El presidente también habló sobre el canterano que está siendo una de las revelaciones de esta temporada, el joven centrocampista de Los Palacios, Fabián Ruiz. El canterano ha tomado mucha importancia en el esquema del técnico Quique Setién gracias a su buen trato de balón y a su personalidad en el campo. Junto al mexicano Guardado y a Javi García forman el tridente titular del Real Betis.

Sobre Fabián, Ángel Haro espetó: "Tenemos que hablar estos días pero yo soy optimista. Obviamente, tenemos que acercar posturas y yo quiero que crezca en el Betis ni un año ni dos sino más años. Es un magnífico jugador. Viene desde la base. Lleva aquí desde los ocho años. Es un tío humilde y muy identificado con el club. Por lo tanto, para nosotros es un valor apostar por él porque representa los valores del Betis: la humildad, el trabajo, la constancia y por tanto es importante que siga con nosotros".

"Sé que hay varios equipos dispuestos a poner la cláusula pero no he escuchado a ninguno de los equipos", acuñaba Ángel Haro sobre el posible interés de algunos clubes europeos en hacerse con los servicios del mediocampista zurdo del Real Betis.