A vueltas con fichajes, salidas y renovaciones. Foto: Real Betis

La tripulación verdiblanca con Serra Ferrer a la cabeza, se encuentra en el epicentro del mercado invernal, viviendo situaciones de todo tipo. El Real Betis está muy próximo a los puestos europeos, por ello, quiere aumentar el nivel competitivo de la plantilla para lograr dicho objetivo y seguir haciendo disfrutar a la fiel afición bética.

Salidas

En el capítulo de salidas, Tosca parece que es el jugador más cercano en abandonar el Real Betis. El interés de clubes como el Brujas, Anderlecht o el PAOK hacen que su salida se antoje necesaria. Al central rumano, se le suma las ventas de Rafa Navarro y Narváez. Estos dos últimos se marcharán en calidad de cedido, ya que se espera un rendimiento mayor de cara al futuro. En el caso del lateral, parece que su salida parece inminente a un club de la liga 1|2|3, que se desconoce aún. En cambio, la cesión de Narváez está prácticamente hecho con el Córdoba. Sin embargo, el club blanquiverde sufre un conflicto institucional y hasta que no se resuelva, no habrá fichajes.

Las últimas salidas que se especulan en el Villamarín son las de Nahuel y Felipe Gutiérrez. El extremo hispano-argentino está muy cerca de recalar en el filial del FC Barcelona. Tanto es así, que solo se espera que el Villarreal de luz verde a la operación. Por contra, Felipe acaba de llegar tras su cesión del Internacional de Porto Alegre y el que será complicado encontrarle un acomodo.

Fichajes

En la parcela de incorporaciones, Serra y la secretería técnica trabaja a destajo. Sandro está más cerca de convertirse en una realidad. El canterano blaugrana ya no cuenta con minutos y su salida es hecho. La llegada del canario se puede hacer oficial esta semana, vendría a suplir las bajas de Campbell y Sanabria. En la zona defensiva, la prioridad es Layún, aunque su fichaje se antoja complicado. La intención del futbolista es recalar en el cuadro heliopolitano, con el único objetivo de jugar el Mundial. De hecho, su representante estuvo en las oficinas del Villamarín para acercar posturas. Sin embargo, el Oporto no lo va a poner nada fácil, el polivalente defensor mexicano con pasaporte español, cuenta para el equipo luso. No obstante, el Betis ha hecho ofertas por otros jugadores como Santon del Inter o por Rogel del Nacional del Montevideo.

Por último, aparece el nombre de un viejo conocido, Dani Ceballos. Expresa petición del entrenador Quique Setién. El canterano bético no goza de minutos en Chamartín y para él, su crecimiento futbolístico pasa por volver a casa. Operación nada sencilla, depende de tres factores fundamentales: el permiso de Zidane, revisar el reglamento de la RFEF (prohíbe ceder a un jugador al equipo que le anuló la ficha esta campaña) y la cláusula de su contrato que no permite salir cedido esta temporada, petición del propio futbolista. Luego aparecen otros nombres en el horizonte como Özan Tufan del Fenerbache, pero no es la opción A.

Renovaciones

Otro tema que está trayendo de cabeza a la directiva es el asunto de las renovaciones. El más importante es el de Fabián, que ya suenan cantos de sirena de equipos como la Roma o el Tottenham. La zona noble del Villamarín se encuentran optimistas con que se llegue a un acuerdo pronto. Rubén Castro ha sido noticia esta semana también, debido a que el Levante le hacía una jugosa oferta para la próxima campaña y media.

Sin embargo, el club no tiene intención de rescindirle el contrato hasta 2019, con lo cual, es un tema que ya ha dejado de preocupar a la secretaría técnica. Por último, aparece el nombre de Riza Durmisi, donde ha sido tentado en este mercado invernal. El propio jugador ha reconocido en rueda de prensa que su deseo es quedarse y que ya se están reuniendo sus agentes y el club para ampliar su vinculación. En definitiva, parece que los últimos 13 días de mercados serán muy movidos para el Real Betis.