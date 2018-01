Google Plus

Postpartido en datos: una sangría que hay que frenar. Foto: Ernesto Aradilla (VAVEL)

El Real Betis vuelve a caer en liga, tras ganar dos jornadas consecutivas. Las sensaciones del equipo verdiblanco fueron buenas, al menos, en la primera hora del partido. No obstante, cuando encajó el primer tanto, el cuadro de Setién se vino abajo y los blaugranas endosaron un "manita" a los béticos.

En cuanto a los datos, los números defensivos del Betis comienzan a preocupar. El cuadro heliopolitano pese a sumar dos victorias en sus últimos tres partidos, ha encajado diez tantos. Una cifra muy importante y a la que es muy complicado conseguir victorias. De hecho, es el tercer equipo de la categoría que más goles encaja. Dato que obliga a Serra Ferrer firmar a jugadores en la parcela defensiva. Por otro lado, según datos de @laligaendirecto, con tan solo 22 partidos como técnico verdiblanco, Quique Setién es el quinto entrenador del S. XXI que más tantos ha encajado como preparador del Real Betis. Otro dato que preocupa y mucho a las goleadas recibidas, es que Ángel Haro es el presidente que más "manitas" ha recibido en este siglo, hasta en siete ocasiones.

Por otro lado, también ha sido novedad que el Betis no anotara al menos un tanto. Es cierto que los béticos encajan muchos goles, pero es el quinto equipo que más goles anota y no es casualidad. Es más, es el primer partido que se queda sin anotar en este 2018, ya que el último partido que no hizo gol fue ante el Athletic el pasado mes de diciembre. Siguiendo la parte negativa, el Barcelona es el equipo que más veces se ha enfrentado Guardado, sin conseguir ganarle en ningún partido. Por último, para cerrar la batería de datos negativos para los verdiblancos, el exsevillista Iván Rakitic tras su gol de hoy ha hecho que el Betis sea su víctima favorita. Sin lugar a dudas, un día plagado de malas noticias y en el que es complicado sacar conclusiones positivas.