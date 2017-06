Busca levantar cabeza

Google Plus

Barros Schelotto realizó cuatro cambios en el último entrenamiento. Foto: Clarín.

Boca está obligado a cambiar su funcionamiento si quiere seguir arriba en el torneo. El equipo no puede terminar de encontrar su juego y en los últimos dos partidos, los cuales eran fundamentales, apenas sumó un punto de seis.

El Xeneize buscará una victoria que le permita seguir como puntero del campeonato y levantar la anímica luego del encuentro perdido ante River Plate. El declive en el juego de Boca se ve reflejado en la tabla. Unas semanas atrás tuvo la chance de ponerse a 7 puntos de ventaja de su principal perseguidor, pero hoy este se encuentra a 3. Aunque el partido ante Newell´s Old Boys no es el último, no conseguir una victoria podría marcar con fuego a un plantel lastimado.

Los cambios que realizó Guillermo Barros Schelotto en los entrenamientos de evidencian el descontento del DT. La pérdida de Ricardo Centurión es sin ninguna duda una baja sensible para el equipo. Con Leonardo Jara como posible reemplazo, se puede esperar un cambio en la distribución táctica del equipo. Podría ser un 4-4-2 con dos mediocampistas abiertos, o 4-3-3 con Jara como extremo recostado por la banda derecha y Cristian Pavón por la izquierda. Además, Wilmar Barrios puede aportar quites y recuperación de balón en el medio campo, lo cual faltó en los últimos partidos.

La Bombonera, donde en la primera rueda del torneo Boca parecía invencible, es la debilidad del equipo en la recta final del campeonato. Desde que comenzó el año, el conjunto de La Ribera apenas ganó el 40 por ciento de sus partidos en condición de local, con dos victorias (Defensa y Justicia y Arsenal), un empate (Patronato) y dos derrotas (Talleres de Córdoba y River). En un partido fundamental como lo es el del próximo sábado ante Newell´s, el Xeneize buscará revertir esta racha negativa, con el objetivo de buscar un triunfo que le permita seguir en soledad en la cima del torneo y silenciar las múltiples críticas que recibió el equipo en la semana.