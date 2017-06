El podio de una victoria de oro

Google Plus

Benedetto fue el autor del único gol del partido. Foto: Javier García Martino.

Boca volvió a la victoria luego del empate ante Estudiantes y la derrota ante River y se posiciona como único puntero del campeonato a falta de cinco fechas para su culminación.

Wilmar Barrios fue la figura indiscutida del encuentro. El colombiano cumplió una gran labor defensiva, en la cual el equipo había mostrado signos de debilidad en los últimos partidos, y asistió a Benedetto en el único gol de la tarde. Barrios, que fue titular por la ausencia de Rodrigo Bentancur, que se encuentra disputando el Mundial Sub 20 en Corea del Sur, fue ovacionado por la hinchada boquense en cada uno de sus quites y cuando se retiró del estadio. Con un nivel como el que mostró hoy en La Bombonera, es difícil que Guillermo Barros Schelotto lo siga colocando en el banco de suplentes.

Darío Benedetto fue otro de buen rendimiento frente a La Lepra. Tuvo buenos movimientos y aportó al equipo un gran gol desde afuera del área, típico del delantero, cuando Boca no encontraba el rumbo del partido. Se fue sustituído a los 15 minutos del segundo tiempo por Walter Bou, por una molestia que no pasó a mayores. No fue mucho más que eso el partido del atacante, que sigue respondiendo la confianza que le da el técnico con goles, ya que se encuentra como goleador del torneo junto a Sebastián Driussi de River, con 15 tantos cada uno.

Juan Insaurralde disputó un partido correcto, con algunas apariciones clave que salvaron a Boca de un posible gol del rival. Si bien Newell´s no tuvo muchas ocasiones para marcar, El Chaco jugó un buen partido y se reivindicó del mal encuentro que jugó tanto él como toda la defensa ante River Plate.