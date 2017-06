Magallán: "No nos sirve el punto"

La frustación de los jugadores luego del mal partido ante Huracán. Foto: Planeta Boca

El empate de ayer huele más a derrota y eso se notó en las declaraciones tanto de Guillermo Barros Schelotto como de Lisandro Magallán y Gino Peruzzi, defensores que ayer estuvieron de titulares contra Huracán.

Licha primeramente salió a calmar las aguas y dijo que solo piensa en los partidos de Boca: Lo que pase con otros clubes no es tema nuestro, debemos preocuparnos por Boca". Luego reflexionó sobre el empate: "Nos llevamos un punto que no nos deja nada". Y luego agregó: "No nos sirve el punto, queríamos los tres puntos". También tuvo un momento de elogio para Darío Benedetto, goleador de Boca y del torneo: "Conseguimos la ventaja, el goleador del torneo está muy bien". Luego no quiso entrar en la polémica del penal: "No sé si mi opinión vale, ya pasó, nos queda la calentura, ya debemos seguir trabajando. Hubo una jugada desafortunada, nos cobraron un penal y terminó como terminó".

Luego fue el turno del lateral derecho ex Vélez Sarsfield, Gino Peruzzi, quien hizo su descargo sobre la actuación del equipo: Estamos lejos del nivel futbolístico que teníamos, no pudimos aguantarlo por un penal dudoso" y lo justificó al decir que: "Se notó los últimos tres partidos y no estamos siendo claros con la pelota". Al igual que Magallán, dijo que no le afecta que River gané los juegos: "No estamos pensando en River, ellos tienen que ganar esos dos partidos". Por último, fue claro con el desenlace del torneo que le queda a Boca: "Quedan cuatro finales y tenemos que ganar”.