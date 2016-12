Rubén Cruz: "Ya sabemos que nos faltan unos 20 puntos para conseguir la permanencia"

Rubén Cruz ante el Levante en Copa del Rey (Foto: Pedro Ortega / VAVEL)

El mediapunta del Cádiz CF, Rubén Cruz, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la actualidad del conjunto cadista, y en concreto el partido que enfrenta a su equipo frente al Sevilla Atlético el próximo domingo a las 20:00 horas.

Una de las zonas con más rotación en el equipo es la mediapunta, posición en la que se ubica normalmente Rubén Cruz: “En la zona de media punta se está complicando la posición. Ese es mi sitio, en los partidos que he estado no lo he hecho mal pero es el entrenador quien tiene que decantarse por alguno. Trato de dar lo que necesita el equipo, le estoy dando más al equipo que a mi mismo. La mediapunta pide mucho trabajo. Cuando tengas la pelota hay que tener esa pausa y correr todo lo posible. Adaptarme a lo que pide el entrenador, soy un jugador de club y me adapto lo que me piden”.

Juan Carlos Cordero ha afirmado en numerosas ocasiones que la posición de mediapunta es una de las zonas con la que puede reforzarse el Cádiz en el mercado invernal, algo que complicaría aún más la titularidad de Rubén: “El que venga tiene que arrimar el hombro. La competencia es buena, los exámenes vienen los domingos y no me como la cabeza por posibles fichajes ni nada”.

Una de las facetas con la que llegó Rubén Cruz al Cádiz en verano, fue la facilidad que tiene el mediapunta cadista de anotar gol. Actualmente en el equipo amarillo no ha conseguido ver puerta: “Soy un futbolista que suele tener dos o tres ocasiones por partido, esta temporada no me está pasando. Al correr mucho, los desplazamientos son más largos y puede que no esté llegando tanto al área”.

Sobre su próximo rival, el Sevilla Atlético, Rubén Cruz afirma que es un equipo muy peligroso y que sabe jugar muy bien al fútbol: “El Sevilla Atlético es un rival muy peligroso porque es un equipo joven. Juega muy bien, tienen todo muy mecanizado. Es difícil tener un filial en la posición en la que están. Tenemos que ir a comernos el Sevilla”.

Para finalizar, Rubén Cruz pidió paciencia para todos los aficionados al ver al equipo en la cuarta posición de la tabla clasificatoria: “Ya sabemos que nos faltan unos veinte puntos y algo más para conseguir la permanencia. La categoría es muy complicada. El Levante no ha ascendido todavía y el Nástic tampoco ha descendido. No hay que relajarse, los equipos ahora se refuerzan y todo va a estar muy complicado”, concluyó.