Álvaro Cervera: "Estamos a cinco victorias de poder conseguir el objetivo de la permanencia" (Foto: Pedro Ortega)

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar el partido que enfrenta a su equipo ante el Sevilla Atlético en el encuentro correspondiente a la 18ª jornada de la Liga 1|2|3, y que se producirá el próximo domingo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Ramón de Carranza.

Para el entrenador cadista el trabajo realizado hasta la fecha es más que notable, sabiendo de donde viene el equipo años atrás: “El trabajo antes de Navidad lo hemos hecho más o menos bien, si mañana somos capaces de ganar el partido sería excelente pero aun así llegamos al parón mejor de lo que pensábamos. Estamos en una situación impensable a principio de temporada y es que estamos a cinco victorias de poder conseguir el objetivo de la permanencia", añadió el técnico cadista.

Cervera estará cuatro partidos fuera de los banquillos por sanción Cervera admite que no se esperaba esta reacción del equipo en estos dos últimos meses, donde se han erigido como de los mejores equipos de la categoría, llegándolo a colocar en cuarta posición, solo por detrás de Levante, Girona y Getafe: “No esperaba llegar a este partido habiendo ganado dos partidos previos. Sabemos que va a ser difícil, además yo tengo la teoría que cuando llevas mucho tiempo ganando es más fácil que llegue la derrota y viceversa. Espero que el éxito no nos relaje”.

“El fútbol es un deporte colectivo donde hay una oposición de muchos equipos. Tu realidad también la deciden los demás equipos. Nuestra plantilla es para estar peleando por lo que dije, mitad de tabla hacía arriba. Dependemos de nosotros y del nivel que pueden dar los demás”.

Para finalizar, Álvaro Cervera analizó a su próximo rival, el Sevilla Atlético, uno de los equipos que mejor juegan al fútbol en esta categoría: “Estamos divididos en el vestuario, hay gente que no le gusta nada jugar ante los filiales porque son diferentes, imaginativos y dispersos en el buen sentido. En cualquier momento te pueden coger en una contra. Hay otros jugadores que les gusta los filiales por meterles presión y quizás porque no tienen la experiencia de otros equipos. Es un partido en el que no sabes por donde te van a salir”, concluyó el técnico del Cádiz CF.