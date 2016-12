Previa Cádiz CF - Sevilla Atlético: un broche de plata

Google Plus

Fotomontaje: VAVEL

El Cádiz CF pondrá punto final a un 2016 para el recuerdo ante su público, frente a un Sevilla Atlético que está realizando una primera vuelta para enmarcar. A pesar de que ambos equipos sean recién ascendidos, eso no ha supuesto ningún impedimento para que puedan situarse en lo más alto de la clasificación; tras la disputa de la jornada del sábado, los amarillos son sextos mientras que los canteranos hispalenses le siguen inmediatamente en la tabla empatados a 27 puntos.

No fue fácil para los de Álvaro Cervera abandonar la Segunda División B. Tras la disputa de varios playoffs de ascenso, los gaditanos lograron la ansiada promoción este curso, cuando las sensaciones de la temporada menos invitaba a ello; con un fútbol práctico y una gran solidez defensiva, los cadistas fueron dejando en el camino a equipos como Racing de Ferrol, Racing de Santander y finalmente Hércules.

Los amarillos celebrando uno de sus dos goles en A Malata | Foto: Bibi Peón (VAVEL)

Tampoco tuvo un camino de rosas el equipo dirigido por Diego Martínez. Después de superar a Socuéllamos y Logroñés, los sevillanos tuvieron que llegar a la tanda de penaltis frente al Lleida, gracias a un 1-0 como local que igualaba la eliminatoria. Si hubiera que destacar un nombre propio del ascenso del filial ese sería sin duda el de José Antonio Caro, guardameta del equipo, que por un lado detuvo uno de los lanzamientos, y por otro anotó el penalti definitivo. De esta forma, los hispalenses se convertían en el mejor filial en el panorama nacional.

Tanto locales como visitantes saben lo que significa 'sufrir' pero actualmente están probando las mieles de una división incierta, pero que por suerte les está sonriendo al menos en esta primera parte de la temporada. Y qué mejor forma de poner un broche al 2016, que en la Tacita de Plata, como la categoría.

La madurez amarilla

Los cadistas continuaron en la senda del triunfo una jornada más tras su visita a Córdoba. Los locales se adelantaron en el luminoso gracias a un tanto de Rodri transformado desde los once metros, pero más tarde Ortuño con dos goles, que le hacían momentáneamente máximo artillero del campeonato, y Aitor García con otro completaron la remontada y goleada ante el cuadro nazarí. Pero más allá de los tres puntos y del hecho de mantenerse entre los primeros clasificados, el encuentro fue positivo para los intereses amarillos ya que se evidenció una vez más la capacidad de reacción que el equipo ha ido adquiriendo, así como la confianza para templar los nervios en situaciones adversas.

Ortuño y Aitor García hicieron los goles del Cádiz CF en Córdoba

Los gaditanos intentarán enlazar su tercera victoria consecutiva para así brindarles también una última alegría a sus aficionados. Hay que remontarse a la séptima jornada del campeonato para ver la primera y única derrota en el Ramón de Carranza, al margen de ello los amarillos tienen un balance de cinco victorias y tres empates. Seguir concediendo tan pocos puntos es prioridad en el club cadista, especialmente en casa, pues esa será una de las claves para alcanzar cuanto antes el objetivo principal, mantener la categoría.

A resurgir

Dos partidos acumulan los hombres de Diego Martínez conociendo la derrota. La primera llegó frente al Getafe a domicilio, un doblete de Álvaro Jiménez en los tramos iniciales de cada parte fue suficiente para que los sevillistas se fueran de vacío de su visita al Coliseum Alfonso Pérez. La segunda se produjo en la pasada jornada, esta vez actuando de local y midiéndose al Reus Deportiu; el solitario gol desde los once metros del uruguayo Jorge Díaz, quien llevaba escasos cinco minutos sobre el verde del Sánchez Pizjuán, permitió a los catalanes sumar tres importantes puntos.

Díaz lanzando la pena máxima en el Sánchez Pizjuán | Foto: Antonio Pozo (VAVEL)

Los canteranos llevan dos partidos consecutivos perdiendo, frente a Getafe y Reus respectivamente

El conjunto de Sevilla quiere cerrar el año de la mejor forma posible, y por ello viajará a Cádiz con la única intención de llevarse la victoria consigo; además, los tres puntos servirían a los de Diego Martínez para recuperar 'su sitio' en la clasificación, y del que se ha quedado un poco relegado con motivo principalmente de sus últimos dos resultados. Los hispalenses quieren encontrar en el Ramón de Carranza esa estabilidad, esa confianza, esa tranquilidad de saber que se está yendo por el camino correcto. En contra tienen su bagaje como visitante, pues acumulan dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

Precedentes entre Cádiz CF y Sevilla Atlético

Un total de 16 enfrentamientos acompañan a los dos equipos a lo largo de su historia, a excepción de dos, todos disputados en Segunda División B. El reparto de victorias es equitativo ya que cada uno se ha impuesto en seis ocasiones y han empatado en las cuatro restantes. Para los últimos y únicos partidos en Segunda División hay que remontarse a la 2007-2008; los amarillos se impusieron a domicilio por 1-2, y en casa no pudieron pasar del empate a cero.

Los últimos enfrentamientos en cambio son más recientes, pues el pasado curso ambos coincidieron en el Grupo IV de Segunda División B. En Sevilla empataron a uno con goles de Kike Márquez en la primera parte, y ya en la reanudación de Ivi. Y pese a que en el feudo gaditano el marcador se repetiría, para esta ocasión se cambiaron las tornas, pues Borja Lasso adelantaría a los suyos pero Dani Güiza lograba devolver la igualdad al luminoso instantes después del gol del joven canterano.

Declaraciones

En la previa del encuentro, el sancionado con cuatro partidos, Álvaro Cervera, comparecía ante los medios mostrándose bastante confiado de lograr el objetivo de la permanencia: "Estamos en una situación impensable a principio de temporada y es que estamos a cinco victorias de poder conseguir el objetivo de la permanencia". "Estamos divididos en el vestuario, hay gente que no le gusta nada jugar ante los filiales porque son diferentes, imaginativos y dispersos en el buen sentido. En cualquier momento te pueden coger en una contra. Hay otros jugadores que les gusta los filiales por meterles presión y quizás porque no tienen la experiencia de otros equipos. Es un partido en el que no sabes por donde te van a salir", comentaba sobre el Sevilla Atlético.

Arbitra Dámaso Monescillo

El trencilla natural de Puertollano, Dámaso Arcediano Monescillo, será el encargado de impartir justicia en este derbi regional. El colegiado castellanomanchego ha dirigido un total de 10 encuentros esta temporada entre Copa del Rey (uno) y Segunda División (nueve). El último encuentro que dirigió fue el de la pasada jornada entre Huesca y UCAM Murcia, y que finalizó con victoria oscense por un abultado 5-2.

Convocatorias Cádiz CF - Sevilla Atlético

Cervera no podrá contar para este partido ni con el recién operado José Mari, ni con Luis Ruiz, que también es baja por lesión; en una lista con pocas novedades destaca la ausencia de Gastón del Castillo, que no ha sido convocado junto a otros jugadores como Juanjo, Migue o Carlos Calvo. Por parte del Sevilla Atlético hay que hacer especial mención a la ausencia de José Antonio Caro en la portería, así como a la convocatoria de Diego González, quien sin duda vivirá un partido especial por su pasado amarillo.

Cádiz CF: Alberto Cifuentes, Jesús Fernández; Carpio, Aridane, Sankaré, Sevando, Brian Olivan, Jon-Ander Garrido, Mantecón, Eddy Silvestre, Abdullah, Aitor García, Nico Hidalgo, Salvi, Álvaro García, Rubén Cruz, Gorka Santamaría, Dani Güiza, Alfredo Ortuño.

Sevilla Atlético: Juan Soriano, Ondoa; David Carmona, Borja San Emeterio, Diego González, Bernardo, Cristian, Matos, Schetino, Yan Brice, Fede San Emeterio, Cotán, Aburjania, Juanje, Boutobba, Pozo, Curro, Borja Lasso, Marc Gual.

Posibles onces Cádiz CF vs Sevilla Atlético