Cádiz CF - Sevilla Atlético: puntuaciones del Cádiz, jornada 19 de Segunda División

El grupo celebra uno de los goles en la victoria al Sevilla Atlético | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

La ovación de Carranza al final del encuentro de este domingo lo decía todo. Este Cádiz, que hace dos meses parecía casi desahuciado, no deja de ilusionar a su afición tras cada semana que pasa. Los amarillos no dejan de superarse y con la octava victoria del curso (sexta en casa y por cuarta vez con tres goles de diferencia) se asienta en la cuarta plaza y alcanza la nada desdeñable cifra de 30 puntos, no demasiado lejos de la "barrera de los 50", aquella que dicen que es la que asegura la permanencia y que parecía una utopía inalcanzable después de la debacle en Vallecas.

Recibía el Submarino Amarillo a otro recién ascendido, el Sevilla Atlético, con el que llegaba empatado a 27 puntos. Dos de las mayores sensaciones de LaLiga 123 frente a frente con el objetivo de cerrar el mágico año de 2016 con un triunfo, que sería el tercero consecutivo para los gaditanos y que evitaría la tercera derrota consecutiva para los nervionenses. Pero fueron los locales los que se llevaron el gato al agua, gracias a un comienzo arrollador en cada uno de los dos períodos. En el primero, Ortuño se encargaba de abrir la lata con un gol antológico que puso en pie a la afición e incluso al banquillo rival, en unos veinte primeros minutos en los que el Cádiz fue una auténtica apisonadora. Después, el filial sevillista fue a más y llegó a hacerse con la manija del encuentro en los últimos compases del primer período.

Pero con la reanudación, el Cádiz volvería a recuperar el control de la situación e iba a sentenciar la contienda en apenas un vistazo y sin que su oponente se diese cuenta. Sankaré enviaba de cabeza a la red un centro de Álvaro García al filo de la hora de juego y Nico Hidalgo se hacía con un balón en el área tras disparo de Ortuño para hacer el tercero en el minuto 66. Historia más que finiquitada, trasladándose el espectáculo desde el césped hasta la grada, que no cesó de hacer la ola y de cantar y celebrar otra noche mágica de futbol. Un tanto de Aridane en propia puerta maquillaba en principio el marcador, pero en el descuento Salvi restablecía la diferencia de tres goles para cerrar el marcador en un 4-1. Arcediano Monescillo pitaba el final y el Ramón de Carranza se convertía en toda una fiesta, no es para menos, sobre todo después de un mes de diciembre sumamente perfecto con nueve puntos de nueve posibles. Comunión perfecta entre jugadores y cuerpo técnico con sus seguidores, que como ocurriera en el playoff de ascenso, han formado una piña indestructible.

Ahora toca un merecido descanso y encarar con las mismas ganas e ilusión el nuevo año, que puede seguir deparando más alegrías al cadismo. Aunque ahora más que nunca es momento de celebrar las fiestas. Está sobradamente justificado. Navidad, dulce Navidad.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Álvaro Cervera

8 | Cuando hay entendimiento y apoyo por parte de los jugadores a las ideas del entrenador, es mucho más fácil que los resultados lleguen. A pesar de la crisis de hace dos meses, los futbolistas han estado a tope siempre con su míster y el tiempo le ha dado la razón. Su método, guste más o guste menos, funciona y a partir de él ha confeccionado un equipo ganador, que ahora hace temblar a cada rival que le toca visitar Carranza. Eficiencia y practicidad en su máxima expresión, el técnico pudo disfrutar de una buena actuación de sus pupilos desde la grada, mientras que su mano derecha, Roberto Carlos Perera, hizo un muy buen trabajo dirigiendo al equipo desde la banda. Supo qué hacer en cada momento y, al igual que su jefe, tomó las decisiones adecuadas durante los noventa minutos.

Alberto Cifuentes

7 | Apenas tuvo trabajo, por lo que no brilló tanto como otras veces, lo cual es buena señal para el equipo. Mostró la seguridad que acostumbra, aunque quizás pudo estar más acertado en la jugada del gol sevillista, aunque el balón le botó delante y le dificultó el trabajo. No despejó del todo bien y luego Aridane no pudo sacar el balón de la zona con éxito, aunque esa acción, viendo el resultado, no es más que una anécdota.

Carpio

8 | Al César lo que es del César. Si otros días se le ha valorado por una actuación más bien floja, este domingo cuajó un rendimiento sobresaliente. Cerró completamente su carril ante los Alejandro Pozo, Matos y compañía, estando rápido en la anticipación y en el corte, bien posicionado y ayudando en ataque cuando fuese necesario, en el que ha sido posiblemente su mejor encuentro con la elástica amarilla.

Aridane

7 | Impuso su jerarquía y se encargó de liderar la zaga junto a Sankaré. No cometió fallos salvo en el gol en propia meta, del que no se le puede culpar, y se mostró siempre seguro y confiado, dando escasas opciones de sorpresa al contrario. El canario sigue a un muy buen nivel y sin duda es una de las claves del magnífico momento cadista.

Sankaré

8 | El Cádiz está disfrutando del mejor Sankaré, y con él tiene a uno de los centrales más sólidos de toda la categoría. Su veteranía y conocimiento al milímetro de las labores defensivas, además de su impresionante talla, le hacen llegar a todos los balones ya sea a ras de césped o por arriba. A su impoluto trabajo de contención se le ha sumado en esta jornada 19 su acierto y soltura en la salida de balón y, por si fuera poco, un fantástico remate de cabeza a centro de Álvaro García le valió para firmar su primer gol como cadista. Un premio más que merecido para un futbolista que ya es absolutamente clave para el engranaje defensivo e insustituible en el once titular.

Brian Oliván

7 | El barcelonés, en su línea, fue un dolor de cabeza constante para el rival en ambas mitades del terreno de juego. En esta ocasión no brilló tanto en ataque pero nunca perdió el sitio y resultó efectivo en todas sus intervenciones tanto defensivas como ofensivas. Se ha ganado ser indiscutible en el lateral zurdo.

Garrido

7 | El medio vasco no dio tregua y dio el músculo necesario al equipo amarillo en la medular, dando pocas opciones a los medios sevillistas. Sigue siendo un fijo en el once gracias a su poderío físico y a su sacrificio, dando una seguridad decisiva para sus compañeros en la zona ancha.

Abdullah

7 | No estuvo tan participativo como otras veces, ya que quizás no estaba en su mejor estado físico (de hecho no finalizó el partido y fue sustituido por Eddy a falta de die minutos). Aún así, ofreció un buen nivel y colaboró en todas las facetas del juego, como es habitual en él.

Nico Hidalgo

7 | Cervera le dio la alternativa en lugar de Salvi y lo cierto es que el granadino la aprovechó bien. Tras un inicio fantástico, fue a menos para, finalmente, sacar parte de su mejor versión en el segundo período. Inquietó siempre con su velocidad y su desborde, completando su buena labor haciendo su primer gol como cadista, al igual que Sankaré.

Rubén Cruz

7 | La otra novedad en el equipo titular dio igualmente muy buenas sensaciones. Conectó en la mediapunta a las mil maravillas y cada vez que le llegó un balón supo distribuirlo con criterio, dándole velocidad al juego. Tiene mucho futbol y poco a poco comienza a destilarlo, algo que sin duda va a darle mucho al equipo en próximas fechas.

Álvaro García

9 | El utrerano está en un momento pletórico. Cada vez que "arrancaba la moto" al oponente sevillista le entraban los sudores fríos. No hubo manera de frenarle y con su velocidad y calidad lideró los contraataques que tanto daño hicieron al conjunto nervionense. Resultó clave en los dos goles que dieron la tranquilidad, asistiendo a Sankaré en el primero de ellos con un centro perfecto, y con una acción por la izquierda, deshaciéndose de su rival, para servir en el área hacia la posición de Ortuño, culminando Nico Hidalgo poco después.

Ortuño

8 | No hay nada de él que no se haya dicho en semanas anteriores. Completísimo como siempre, ante el Sevilla Atlético firmó su duodécima diana en lo que va de campaña, manteniendo el pulso con Joselu en el pichichi. El "hombre gol" del Cádiz hizo toda una obra de arte ante los de Diego Martínez, con una jugada en la que conducía el cuero con la pierna derecha, se revolvía en el área dejando por el camino a varios rivales y, a la media vuelta, enviaba un globo que superaba por completo a Juan Soriano. Pudo hacer al menos un doblete pero le faltó una pizca de fortuna, aunque definitivamente su labor fue encomiable una vez más.

Salvi

7 | Disputó media hora y no pudo hacerlo mejor. Sorprendió su suplencia pero una vez salió al terreno de juego demostró que no ha bajado el nivel. El sanluqueño encaró y creó problemas con su velocidad y desborde, e igualmente mostró que mantiene el olfalto goleador intacto superando al portero hispalense en un mano a mano después de recorrerse el campo entero en una rápida carrera. Breve pero intensa exhibición del "7" cadista.

Eddy Silvestre

S.C. | Salió en los últimos minutos y apenas tuvo tiempo de entrar en juego, por lo que no le puede valorar.

Aitor García

S.C. | Aunque esté poco tiempo sobre el césped siempre aporta y en este caso inició la contra que dio lugar al cuarto y último gol del partiendo, asistiendo a Ortuño y éste sirviendo a Salvi.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo

6 | Tuvo que dirigir un encuentro intenso, que podía calentarse en cualquier momento dados los dos conjuntos que se medían. No hubo grandes problemas por lo que el castellanomanchego tuvo una noche tranquila. No obstante, tuvo que lidiar a menudo con los ruegos y protestas de jugadores y cuerpo técnico de la expedición visitante, que reclamaron que tuvo que haber sido algo más duro con los de amarillo en el apartado de amonestaciones.