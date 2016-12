Nico Hidalgo: "Quién nos iba a decir que sumaríamos 30 puntos antes de Navidad" (Foto: Pedro Ortega)

El extremo del Cádiz CF, Nico Hidalgo, compareció ante los medios de comunicación en zona mixta para analizar la victoria conseguida por su equipo ante el Sevilla Atlético por 4-1, en el encuentro correspondiente a la 19ª jornada de la Liga 1 | 2 | 3.

Nico Hidalgo fue la gran sorpresa en el once inicial de Álvaro Cervera en el día de ayer, quitándole el puesto a Salvi, uno de los futbolistas más utilizados por el técnico cadista cuando está al 100% en su estado físico: “El míster me está dando confianza y poco a poco me voy encontrando mejor. Sabíamos que el Sevilla Atlético es un equipo que no para de correr pero hemos hecho un buen partido”, afirmó el extremo utrerano.

Estreno goleador de Nico Hidalgo

El ex futbolista de la Juventus de Turín y del Granada B el pasado año, analizó su estreno goleador con el Cádiz CF donde anotó el tercer tanto que sirvió para sentenciar un partido que dominaron de principio a fin: “Vi que Álvaro entraba hasta línea de fondo y seguí la jugada hasta el final. Me cayó el rechace y la metí, no las va a meter todas Ortuño”, añadió el futbolista cadista entre risas.

Para finalizar, Nico Hidalgo analizó el estado de forma del equipo, que continúa una semana más en los puestos más alto de la tabla clasificatoria, concretamente cuarto con 30 puntos, una cifra que nadie se esperaba hace un par de meses cuando el conjunto gaditano marchaba entre los equipos peores de la temporada: “Quién nos iba a decir que sumaríamos 30 puntos antes de Navidad. Es cierto que la racha que tenemos es para no pararla pero también toca descansar”, concluyó el extremo del Cádiz CF que se despidió de los periodistas en zona mixta deseando una feliz navidad.