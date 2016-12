Alberto Quintana vuelve a ser cedido, esta vez al Rayo Majadahonda

Google Plus

Quintana durante la final de la última edición del Trofeo Carranza, entre Cádiz CF y Málaga CF | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Con la apertura del mercado de fichajes de invierno muy próxima, comienza el carrusel de nombres en todas las categorías y clubes, que buscan reforzarse de la mejor forma posible para la recta decisiva de la temporada, así como buscar acomodo a otros jugadores que no tengan hueco en la plantilla.

En esas se encuentra el Cádiz CF, que a pesar de marchar en una dinámica ampliamente positiva, y que le ha llevado hasta la cuarta plaza de la clasificación, espera dar un retoque a su plantel de cara a los dos encuentros restantes de la primera vuelta y los apasionantes 21 duelos que compondrán la segunda, y ya se barajan algunos nombres, especialmente para las posiciones de lateral derecho y mediapunta. Mientras, el apartado de bajas tampoco se detiene y ya se ha concretado la primera salida del equipo, como es la de Alberto Quintana. Un "ir y venir", por así decirlo, el del jugador criado en la cantera gaditana, que ya dejó el equipo a finales de verano y que ha regresado para volver a salir a otro club en el que tenga más oportunidades para competir. En esta ocasión, el mediocampista saldrá con destino al Rayo Majadahonda, en el que militará en calidad de cedido hasta final de temporada.

Alberto Pérez Quintana (Cádiz, 20 años) es actualmente una de las principales promesas de la cantera amarilla, después de destacar en los escalafones inferiores e ir poco a poco ascendiendo hasta llegar, la campaña pasada, al primer equipo, en Segunda División B. Contó mucho para Claudio en el tramo inicial de competición tanto en Liga como en Copa, ya fuese de titular o de suplente. No obstante, se fue estancando y prácticamente no entró en los planes del preparador valenciano durante la segunda vuelta, por lo que regresó al primer filial porque, además, tampoco Cervera requirió sus servicios en la recta final (solo le dio media hora ante el Real Jaén en la última jornada de la fase regular). Finalmente, su participación entre todas las competiciones se basó en 654 minutos, repartidos en 14 encuentros y siendo titular solo en la mitad de ellos.

De Cartagena a Majadahonda

Con el ascenso de categoría, el canterano sabía que su participación iba a ser todavía más complicada, sobre todo tras los fichajes de Abdullah, José Mari o Eddy en su puesto. Jugador y club entendieron que lo mejor era buscar una salida en forma de cesión para ganar experiencia y unos minutos que el Cádiz no podía darle, por lo que se le dispuso el cartel de cedible una vez finalizada la pretemporada. Centrocampista con calidad técnica y buen futbol, pronto llegaron varias ofertas del futbol de bronce, decantándose por la del FC Cartagena, del grupo IV.

Así pues, el gaditano marchaba a tierras murcianas, dándole tiempo antes a debutar en Segunda División disputando los últimos 23 minutos de la primera jornada en Almería. Tras ello, llegó al conjunto departamental para hacerse un hueco en la medular, el cual no terminó encontrando ya que hombres como Sergio Jiménez y, en especial, Quique Rivero, se hicieron esenciales para el técnico Alberto Monteagudo. Así pues, solo pudo disfrutar en estos cuatro meses, de 181 minutos repartidos en seis encuentros en los que solo se incluye una titularidad.

Sin dudas, una cantidad insuficiente para un futbolista que necesita continuidad para no ver interrumpida su progresión, por lo que el club decidió ejercer su derecho a repescarle en el mes de diciembre y destinarle a otro lugar en el que pudiese contar con más oportunidades. Las opciones eran múltiples ya que el gaditano seguía contando con un buen cartel en Segunda B, aunque algunas opciones quedaban descartadas de partida porque Cádiz y Cartagena acordaron que el futbolista no podía continuar la campaña en ninguno de los otros tres primeros del grupo IV (Marbella, Villanovense y Lorca). En cualquier caso, sonaron distintas posibilidades, entre las que se encontraban San Fernando, Atlético Sanluqueño y Mancha Real, que no llegaron a buen puerto. Fue finalmente el Rayo Majadahonda la opción escogida, como ya ha hecho oficial el club cadista en la mañana de este miércoles, en un comunicado en el que se anuncia la cesión del mediocampista hasta el 30 de junio.

Así pues, Alberto Quintana partirá proximamente hacia tierras madrileñas para incorporarse a un equipo que actualmente ocupa la meritoria sexta posición del grupo II de Segunda División B, a tan solo un punto de los puestos de playoff de ascenso. Allí se pondrá a las órdenes de Antonio Iriondo y coincidirá con los excadistas Carlitos y Aitor Núñez, con el deseo de seguir mejorando y tener posibilidades de volver a enfundarse la elástica amarilla en un futuro próximo.