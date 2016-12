Álvaro Cervera: "A mí el 2016 me ha cambiado la vida"

Imagen: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL

“A mí el 2016 me ha cambiado la vida”, señalaba el técnico cadista. El ex del Racing de Santander, Recreativo de Huelva o Tenerife, entre otros, se puso a los mandos del Cádiz a falta de 4 jornadas para el desenlace de la competición regular y no solo llevó a sus pupilos hasta los play-offs, sino que consiguió el ascenso a la Segunda División partiendo desde la última plaza del grupo IV de la categoría de bronce. "El ascenso es inolvidable, por todo. He tenido la suerte de ascender otras veces, pero hacerlo con el Cádiz es diferente, y todo lo que ha venido después ha sido bueno en una ciudad como esta”, apuntaba Álvaro Cervera.

Centrándose en concreto en el último partido de la fase de promoción, donde los de la Tacita de Plata llegaban con una ligera ventaja tras ganar el partido de ida, el técnico reconocía que “había mucho en juego, era el Cádiz y estaban muy nerviosos. Fue un partido muy intenso en los banquillos; estaban enfrente de la afición y eso les ayudó a todos”. Finalmente, con una mezcla de emoción y nostalgia en su voz, expresó lo que supuso para él una gesta de ese calibre: “Es difícil de explicar aquello, ni con boli y mil folios, fue un día muy bonito y a muchos nos cambió un poco la vida".

Enamorado de la ciudad y su gente

Tras más de siete meses en el cargo, Álvaro Cervera valoró positivamente esta etapa de su vida tanto a nivel profesional como personal: "Te das cuenta de lo que es el fútbol para Cádiz y para el Cádiz. Todo lo que me ha pasado aquí ha sido bueno. He estado en muy buenos equipos, con muy buena gente, pero Cádiz traspasa un poco lo que es lo futbolístico. Desde por la mañana que te levantas hasta que te acuestas. Todo lo que ha pasado para mí y mi familia ha sido muy bueno".

En un momento dulce

“Hay que mantener el bloque que tenemos. Debemos mirar qué jugadores no están jugando, si se puede dar salida a alguno y si se puede traer lo que estamos mirando, pero sin romper el equipo. Mi deseo deportivo es seguir creciendo, que todo siga como va hasta ahora. Si sigue así vamos a conseguir algo bonito”, resaltaba el técnico cadista. Ya cerrando su intervención, Álvaro Cervera destacó que “se queda con este final de año ya que se va de vacaciones con tres victorias seguidas y el equipo muy arriba. Esto hay que vivirlo, disfrutarlo y ponerse a trabajar ya para el partido de Elche".