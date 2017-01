Alberto Cifuentes: "Mi rendimiento va acorde al equipo" (Foto: Juan Ignacio Lechuga / VAVEL)

El portero del Cádiz CF, Alberto Cifuentes, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar el partido que enfrenta al Cádiz CF frente al Elche, en el encuentro correspondiente a la jornada 20 de la Liga 1 | 2 | 3.

Alberto Cifuentes está siendo uno de los jugadores más en forma del conjunto cadista en esta primera vuelta, salvando hasta en varias ocasiones a su equipo: “Mi rendimiento va acorde al equipo. Disfrutando del día a día, tuvimos malos momentos al principio pero nos recuperamos. Yendo en la misma dirección hemos conseguido puntos. Mentiría si no dijera que no estoy contento, hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto en Segunda. El primer objetivo es la permanencia, cuando se consiga pensaremos en otra cosa. La competición es muy larga y todavía queda mucha temporada. A nadie no le gusta pelear por lo máximo pero hay que asegurar los objetivos”.

Alberto Cifuentes es el jugador con más minuto en el Cádiz CF

Preguntado el por qué del buen rendimiento del Cádiz en el ecuador de la competición, el veterano guardameta cadista tiene claro que la unión del equipo es clave: “El grupo y la calidad del trabajo del día a día. Va un poco por ahí, la gente es muy trabajadora y eso se refleja en el campo. Tras el parón vamos a intentar estar lo mejor posible aunque si estamos cuartos es por algo”.

“En este deporte hay que demostrar cada día que vas a más, en el momento que vas a menos estás muerto. No me gusta mirar a largo plazo pero si que me apetecía cuando ascendimos volver a entrenar y sentir la categoría. Me exigía a mí mismo para tener un buen rendimiento y a pesar de haber estado en Segunda B demuestras que puedes jugar en la categoría y que puedes ser importante”.

Respecto al mercado de fichajes que se abrió el pasado 1 de enero, el guardameta amarillo afirma que la plantilla está muy tranquila y no se habla sobre el tema: “La plantilla está tranquila, además desde el club se recalca que lo importante es mantener el bloque, nade que ver con el mercado invernal pasado que fue convulso”.

Para finalizar, Alberto Cifuentes analizó a su próximo rival, el Elche, equipo situado en la zona medio-alta de la tabla clasificatoria y realizando un buen juego: "El Elche tiene una gran plantilla con gente desequilibrante y querrá empezar bien. Va a ser un partido difícil como todos, aunque les falta a Edu Albacar que es un jugador importante. Tiene un trayectoria buena y es un especialista a balón parado”, concluyó.