Álvaro Cervera: "Va a ser complicado mantenernos ahí"

Álvaro Cervera conversa con su ayudante, Roberto Perera, en un encuentro de la presente temporada | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

Tras las fiestas, toca volver al trabajo para los equipos españoles con el regreso de la competición liguera en este fin de semana. El Cádiz CF deberá afrontar sus últimos dos compromisos de la primera mitad de LaLiga 1|2|3, visitando este domingo al Elche CF y recibiendo, por último, al Real Valladolid en el Ramón de Carranza. Dos encuentros que, sin importar lo que ocurra en ellos, no empañarán el fantástico inicio de temporada de los gaditanos, aunque se antoja imprescindible finalizar la primera vuelta con buenas sensaciones para encarar de una forma más positiva la segunda, y así acercarse lo antes posible al objetivo de la permanencia.

El técnico amarillo, Álvaro Cervera, comparecía esta semana en la previa del partido ante los ilicitanos, en la que hacía alusión, en primer lugar, a la dificultad de regresar tras un período tan largo de descanso: "Se acabaron las vacaciones. Son largas para un equipo de futbol, parece que nos fuimos ayer pero esperamos volver con la misma intensidad y con la misma alegría con la que nos fuimos. Va a ser complicado". Asimismo, el equipo, que finalizó el 2016 en cuarta posición, dejó el listón muy alto antes del parón con una fantástico estado de forma, lo cual complica aún más la tarea de alcanzar el mismo nivel que al término del año, aunque la exigencia deberá ser la misma: "Es complicado, no solo por nosotros y porque la racha ha sido muy buena, sino también porque los equipos que no han estado tan bien ahora forzarán. Va a ser complicado mantenernos ahí pero esperamos volver igual de bien".

"La idea no va a cambiar. De hacerlo, sería peor"

De cualquier forma, el Cádiz en estos momentos es un equipo respetado y temido en la categoría y con una identidad más que conocida para los otros clubes, pero al técnico de Santa Isabel parece no preocuparle que los rivales sepan cómo jugarle: "Hoy en día todos los entrenadores rivales se preocupan del equipo que tienen en frente, pero sí es verdad que nosotros tenemos una forma de ganar que quizás sea más llamativa y la gente puede plantear los partidos de forma diferente contra el Cádiz. Venimos ganando en casa no con solvencia pero sí en el resultado final con holgura y eso los equipos contrarios lo pueden mirar y te pueden frenar". No obstante, Cervera se niega a renunciar a su estilo. "Hay que insistir en ello y poder alguna vez variar el juego, pero la idea no va a cambiar, entre otras cosas porque el entrenador que está delante cree en eso y es lo que va a intentar hacer, y si cambia sería peor".

Esa idea se volverá a ver en el Martínez Valero, en función de las intenciones que el técnico cadista ha aclarado en la sala de prensa: "Hacerle el partido largo al Elche, que no se sienta cómodo en casa, que no se ponga con ventaja rápido y si se pone que seamos capaces de reaccionar. Pero el partido debe ser largo, que no tenga dueño durante mucho tiempo y donde nosotros podemos y solemos crecer en el encuentro". Sobre las virtudes del rival, Cervera destacaba que "como local marcan goles, el último iban perdiendo 0-2 y empataron. Tienen jugadores buenos a los que no se les debe dejar jugar porque cuando lo hacen tiene mucho peligro. De nombres propios, destacaba a Edu Albácar, lateral izquierdo que será baja por sanción. "Sin Albácar pierden mucho a balón parado, algo muy importante en el futbol de hoy".

Por último, el preparador no dudaba en cuál es su deseo para este nuevo año, "la permanencia cuanto antes. La suma de puntos libera hasta cierto punto, ya hay gente que piensa que no hay que conseguir 50 puntos para salvarnos, pero hay gente que quiere mirar".