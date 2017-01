Previa Elche CF - Cádiz CF: en el punto de partida

Google Plus

Como si de la canción de una de las mejores voces que ha parido la provincia gaditana se tratase, Elche y Cádiz se citan en Alicante, concretamente en la ciudad de Elche, a varios kilómetros de la capital, en la que el cuadro de la Tacita de Plata gestó el ascenso a Segunda División el pasado mes de junio. Pero al margen de las buenas vibraciones que suponga para los de Álvaro Cervera volver al Levante español -en su visita al Levante UD en liga este curso, los gaditanos arrancaron un punto tras empatar a cero-, los ilicitanos quieren tomarse 2017 como un nuevo punto de partida, en el que mejorar el resultado de la temporada pasada -en la que fueron undécimos clasificados- y lo realizado en la primera parte del campeonato, donde no han logrado encontrar la regularidad deseada.

Independientemente de si juega o no, el encuentro será sin duda especial para el central local, Josete, que se cruzará por primera vez desde su salida con el Cádiz. El zaguero natural de Elche puso rumbo al equipo andaluz en el curso 2012/2013 procedente del Zamora, y defendió su camiseta durante las siguientes tres campañas, llegando incluso a ser capitán, antes de salir al Oviedo, precisamente verdugo gaditano en el intento de ascenso de la temporada 2014/2015.

A prolongar la racha

Los de Alberto Toril despidieron 2016 con un triunfo por la mínima, 0-1, frente a un recién ascendido como es el Reus Deportiu. En esta reanudación de la competición, los valencianos intentarán repetir resultado ante otro de los 'novatos' este curso, pero que al igual que el conjunto catalán está siendo una de las sorpresas positivas. Para la última derrota del conjunto local hay que remontarse a principios de diciembre, cuando sucumbieron por un gol a cero en su visita al Municipal de Anduva; desde entonces, además de la ya comentada victoria, el Elche ha sumado un importante empate a dos frente a un Getafe al alza y que se puso con un 0-2 favorable en el luminoso.

El Elche celebrando su gol ante el Reus | Foto: La Liga - Elche CF

A diferencia de como visitantes, cuando los franjiverdes actúan como locales disponen de un bagaje positivo. Los valencianos han encadenado en el Martínez Valero cuatro victorias, tres empates y dos derrotas, una ante el Lugo en la quinta jornada por 0-3, y otra en el derbi frente al Levante por 0-1 en la séptima jornada. En el apartado goleador, el Elche ha logrado 15 de sus 27 tantos esta temporada; mientras que ha encajado 13 de sus 26 dianas en contra.

En 2016, los que ahora dirige Alberto Toril comenzaron el año sumando un empate, también en casa, frente al Mallorca. Los locales se adelantaron en el luminoso gracias al tanto de Sergio León en la primera parte, pero los baleares lograron empatar en la segunda con gol de Armando en propia puerta. Tras ello, el equipo ilicitano se mantuvo cinco jornadas sin conocer la derrota; por lo que puede resultar un referente.

Seguir soñando

Posiblemente nadie hubiese imaginado una primera parte de campaña tan positiva en Cádiz al inicio de la misma, y es que los hombres de Álvaro Cervera, tras superar un arranque dubitativo ha logrado erigirse como uno de los equipos a tener en cuenta en la competición. Con Ortuño y Álvaro García como referentes en ataque, y Garrido, Aridane y Cifuentes a nivel defensivo, los amarillos se han marchado al parón navideño ocupando la cuarta plaza de Segunda División, pero sobre todo con la esperanza de poder completar una buena segunda vuelta que asegure lo antes posible su presencia en la competición al menos un curso más. Los cadistas cerraron 2016 con una goleada al Sevilla Atlético, y en la vuelta al trabajo no quieren menos; ya el pasado año empezaron sumando los tres puntos al vencer por dos goles a cero a un Real Jaén que llegaba persiguiéndole en la zona alta del Grupo IV.

Ortuño celebrando su golazo ante el Sevilla Atlético | Foto: Pedro Ortega

Lejos del Ramón de Carranza los números del Cádiz no son tan buenos como en casa, ya que llevan dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas, con ocho goles a favor y 11 en contra. Este por tanto será uno de los aspectos a mejorar por los andaluces en la segunda mitad de la temporada, donde también se pondrá a prueba las aspiraciones reales amarillas, si prolongan la buena dinámica obtenida antes del parón o si en cambio ha sido todo un mero espejismo.

El último desplazamiento cadista invita al optimismo para sus intereses, pues fueron capaces incluso de remontar un resultado adverso frente al Córdoba. Los locales se adelantaron en el marcador al transformar un riguroso penalti cometido por Sankaré, pero Ortuño por partida doble se encargó de poner en ventaja a los visitantes; cuando el partido llegaba a su final, Aitor García con un gran golpeo desde la frontal ponía el definitivo 1-3.

Precedentes entre Elche y Cádiz

La igualdad reina en los enfrentamientos entre Elche y Cádiz. Mientras que los ilicitanos suman seis triunfos, los gaditanos han logrado siete; los nueve restantes se saldaron con empate. De los 22 partidos oficiales disputados entre ambos clubes, un total de 18 se han celebrado en Segunda División y los cuatro restantes en la máxima categoría del fútbol nacional; es ahí precisamente donde la balanza se decanta a favor de los que en esta ocasión actúan como visitantes, pues tres han acabado con empate en el marcador y uno con victoria a favor del Cádiz. En la categoría de plata, los 18 partidos se reparten con seis victorias del Elche, seis empates y seis victorias cadistas.

El último duelo entre ambos tuvo lugar en la temporada 2009/2010, la última precisamente que los amarillos militaron en Segunda División antes del ascenso del pasado curso. En Elche el empate fue de empate a uno después de que Diego Tristán igualase el tanto anotado por Jorge Molina también en la segunda mitad. En la segunda vuelta, los gaditanos se impusieron por dos goles a uno gracias a los tantos de Ogbeche y de nuevo Diego Tristán, que hicieron insuficiente el logrado in extremis por Jesús Perera.

Declaraciones

En la rueda de prensa previa al choque, Alberto Toril se mostraba con ganas de volver a la actividad tras el parón: "Estamos en una buena dinámica, estamos deseando que llegue el domingo porque estamos bien en nuestro estadio y los rivales nos respetan aquí. Se dan todos los componentes para hacer un buen partido y conseguir la victoria". En esa misma línea, el entrenador cordobés agradecía el cariño demostrado por los aficionados en una de sus últimas sesiones de entrenamiento, que se llevó a cabo a puerta abierta: "Hemos querido estar con la gente, se lo merecen, y con su ayuda seguro que estamos cerca de ganar".

Toril: "Estamos bien en nuestro estadio y los rivales nos respetan aquí"

Por su parte, Álvaro Cervera, que tampoco podrá estar en el banquillo alicantino al estar cumpliendo aún una sanción, apuntaba en rueda de prensa antes de partir a territorio ilicitano las posibles claves del enfrentamiento. "Hacerle el partido largo al Elche, que no se sienta cómodo en casa, que no se ponga con ventaja rápido y si se pone que seamos capaces de reaccionar. Pero el partido debe ser largo, que no tenga dueño durante mucho tiempo y donde nosotros podemos y solemos crecer en el encuentro", afirmaba.

Arbitra Prieto Iglesias

El trencilla navarro, Eduardo Prieto Iglesias, será el encargado de impartir justicia en el duelo que albergará el Martínez Valero. Esta temporada, el colegiado natural de Pamplona ha dirigido un total de 11 encuentros, 10 de ellos pertenecientes a Segunda División, y el restante a la Copa del Rey. De los encuentros que ha dirigido en la categoría de plata, el pamplonica se ha cruzado ya en dos ocasiones con los gaditanos; la primera en Reus, donde los amarillos perdieron por uno a cero, y la segunda en Cádiz frente al Alcorcón, donde los locales se impusieron por un contundente 4-1.

El último encuentro que arbitró Prieto Iglesias fue el Alcorcón - Córdoba perteneciente a la Copa del Rey, celebrado el pasado 4 de enero y que finalizó con empate a cero.

Convocatorias Elche - Cádiz

Una de las bajas notables para el cuadro alicantino es sin duda la de Edu Albácar en el lateral zurdo, ya que el defensor debe cumplir sanción; al margen de ello, Toril ha configurado una lista de 18 jugadores. Misma cifra tiene la de Álvaro Cervera, que ha sorprendido ya que acostumbra a realizar algún descarte en las horas previas al encuentro; la ausencia de hombres como Juanjo, Abel Gómez o Carlos Calvo entre otros, sirve para acrecentar los rumores de que los gaditanos se desprenderán de algunos futbolistas en este mercado de invierno.

Elche: Juan Carlos, Germán; Rober Correa, Armando, José Ángel, Pelegrín, Josete, Iriondo, Luis Pérez, Pelayo, Álex Fernández, Hugo Fraile, Fabián, Hervías, Dorca, Liberto, Nino, Guillermo.

Cádiz: Cifuentes, Jesús Fernández; Servando, Brian Oliván, Aridane, Sankaré, Carpio, Abdullah, Garrido, Mantecón, Eddy Silvestre, Álvaro García, Nico Hidalgo, Aitor García, Salvi, Rubén Cruz, Ortuño, Güiza.

Posibles onces Elche vs Cádiz