Juan Villar vuelve a Carranza

Juan Villar con la camiseta cadista | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

El Cádiz CF cerrará este viernes una primera vuelta de ensueño en su retorno a la Segunda División tras seis años en el "pozo". El Real Valladolid será el último en visitar el Ramón de Carranza en esta primera mitad de temporada, en el que será un encuentro especial para el cadismo, el primero en casa en un nuevo año que se antoja ilusionante y cargado de emociones.

Un proceso gripal podría privar a Juan Villar de viajar a tierras andaluzas con el resto de sus compañeros

También será un día especial para algunos de los protagonistas de la contienda, que se reencontrarán con sus respectivos pasados. Hasta tres miembros del conjunto amarillo (Aridane, Brian Oliván y Carlos Calvo) llegaron a pertenecer a la disciplina blanquivioleta en algún momento de sus trayectorias, aunque ninguno de ellos logró triunfar en el primer equipo pucelano (de hecho solo el lateral catalán pudo disputar unos pocos partidos, sus dos compañeros ni siquiera llegaron a debutar). No obstante, en la plantilla vallisoletana sí que hay alguien que tuvo un paso más que destacado por el equipo cadista, un nombre que los aficionados sin duda no olvidarán, para lo bueno y para lo malo: Juan Villar podría retornar a la que fue su casa, lugar que no pisaba desde aquel fatídico 28 de junio de 2015, cuando se perdía la oportunidad del ascenso (una vez más) a manos del Bilbao Athletic. Desde entonces, el delantero onubense no ha dejado de crecer en su futbol y ahora vuelve a la Tacita de Plata como un jugador asentado en la división de Plata del futbol español. Solo la gripe podría impedir su reencuentro este viernes con la hinchada amarilla.

Sus grandes números en el Cádiz CF

Juan Villar Vázquez nació en Cortegana (Huelva) un 19 de mayo de 1988 (28 años). Se inició en el Recreativo, donde fue ascendiendo con las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo en la temporada 2010/11, previos pasos triunfales por el primer filial del Decano en Tercera y por el San Roque de Lepe en Segunda B. Con el club de su tierra comenzó a hacerse un nombre en Segunda División tras dos temporadas, en las que acumuló un total de 62 participaciones y ocho tantos. Pero a pesar de ser un hombre importante, finalizó su contrato y fue entonces cuando llegó al Cádiz CF, de la mano de Alessandro Gaucci y junto con otros grandes nombres como Pablo Sánchez o Juan Carlos Belencoso, con la misión de devolver al club gaditano al futbol profesional.

32 goles en 112 partidos entre todas las competiciones, el bagaje de Juan Villar en el Cádiz CF

Pero aquel curso terminaría tornándose en pesadilla, tanto deportiva como institucionalmente hablando, y por poco no terminó en descenso en el terreno de juego y, consecuentemente, con la quiebra en los despachos. Y sin duda fue Juan Villar uno de los que salvó del desastre, contribuyendo con 10 goles que le convertirían en máximo goleador aquella temporada. Aún con ello, no se libró de las críticas debido a su irregularidad y su comportamiento, lo que le llevó incluso a tener algún que otro malentendido con la afición. Con todo, su calidad quedó fuera de toda duda y continuó la temporada siguiente, en el segundo proyecto del manager italiano, para volver a intentar el reto del ascenso. Volvió a ser uno de los puntales del ataque y subía su cuenta a 18 goles, aunque en esta ocasión no pudo ser "pichichi" por culpa de un gran Airam Cabrera (24 goles). La dupla entre el onubense y el tinerfeño condujo en gran medida al Cádiz hacía el playoff, logrando el ex del Recre, incluso, su decimonovena diana en la primera eliminatoria ante L'Hospitalet. Pero el conjunto catalán remontaría la eliminatoria y a los andaluces les tocaba quedarse un año más en Segunda B.

Todo indicaba que tras este nuevo fracaso, Juan Villar abandonaría la entidad, ya que no le faltaron ofertas de superior categoría para salir, pero el atacante decidió quedarse e intentarlo por última vez. Nuevamente fue determinante, completando un ataque de ensueño con el propio Airam y con Jona Mejía, al que aportó 13 tantos más. Pero tampoco resultaría suficiente para devolver al Cádiz al futbol de plata porque Real Oviedo, primero, y Bilbao Athletic después, se cruzaron en el sueño amarillo. El propio delantero onubense pudo cambiar el destino cadista con dos trallazos a la madera en el encuentro de vuelta frente a los "leones" que podrían haber cambiado la película, pero el destino quiso que ese tampoco fuera el año.

Tras ello, esta vez sí, el de Cortegana puso punto y final a su periplo y puso rumbo al Real Valladolid, en su retorno particular a la segunda categoría del futbol español. En Pucela pronto se haría indispensable y en su primer año alcanzó la cifra de 15 tantos en 39 partidos, ganándose con ello su continuidad y la admiración de la afición del Nuevo Zorrilla. Esta campaña tuvo problemas para arrancar debido a las lesiones, pero ya se ha asentado en el once titular de Paco Herrera y su cuenta ya registra cuatro goles. Sigue dejando muestras de la calidad que atesora y por ello no extraña que equipos de la máxima categoría, como el CD Leganés, se hayan interesado por su situación en las últimas fechas.

Juan Villar en la eliminatoria de ascenso frente al Hércules de 2015 | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

"Me gustaría volver al Cádiz algún día"

El propio Juan Villar también aguarda con ilusión su regreso a Carranza, como ha asegurado ante los medios de Portal Cadista durante esta semana, durante la previa del encuentro. El interior derecho comenzaba analizando la situación de su club en esta primera mitad de temporada, y la suya particular, sobre la que decía que "estoy muy contento, después de un comienzo difícil por la lesión que tuve en pretemporada, que me costó entrar, ahora me encuentro cómodo, contento dentro del equipo y aportando trabajo y sacrificio. Intento dar lo máximo y encontrar las sensaciones que tuve el año pasado".

Sobre el duelo frente a su ex equipo, el de Cortegana lo definía como "Muy especial, fueron tres años muy bonitos allí, viví muchas cosas y dejé a mucha gente a la que tengo cariño. Voy a un club que me dio mucho en el plano personal y es muy especial, le tengo mucho cariño al Cádiz". Ahora, sin embargo, defiende otra camiseta y debe ser profesional ante todo, pero asegura que, de marcar algún gol este viernes, no lo celebrará: "no, no, para nada, es imposible que celebre un gol con todo el respeto que le tengo a la afición y a ese club".

Por último, se antojaba obligatoria la pregunta en relación a una hipotética segunda etapa en el Cádiz una vez el club ha logrado el salto de categoría, y a la que Villar parece no cerrarse: "Está claro que es un club al que le tengo mucho cariño y me gustaría volver algún día. No sé cuándo, eso depende de muchas cosas y ya veremos qué pasa".

Por lo pronto, en esta vigesimoprimera jornada de LaLiga 123 volverá, si su salud lo permite, al feudo gaditano, aunque por vez primera lo hará con una camiseta distinta a la amarilla. Supondrá el retorno de un hombre que se dejó la piel por la causa, y que dio muchas tardes de buen futbol a la parroquia amarilla a pesar de que no llegase el ansiado ascenso. Pero a pesar de ello, Carranza le recibirá con los brazos abiertos.