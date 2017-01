Cervera: "Si tienen un buen día, o nosotros estamos bien o las pasaremos canutas"

Álvaro Cervera charla con su asistente, Roberto Perera | Foto: Pedro Ortega (VAVEL)

Este viernes el Cádiz CF pondrá el punto y final a la primera vuelta de LaLiga 1|2|3 ante el Real Valladolid, en un encuentro difícil ante un rival de mucho nivel. Pero, de cualquier forma, nada podrá empañar ya la fantástica campaña que está cuajando el conjunto de Álvaro Cervera en su regreso a la categoría de plata del futbol español.

El técnico cadista acudió este jueves a la sala de prensa para responder a los medios en la previa de este encuentro de la vigesimoprimera jornada liguera, en la que los amarillos esperan poner el broche de oro a esta primera mitad del campeonato logrando el quinto triunfo consecutivo. Para ello, será casi imprescindible mejorar la imagen mostrada ante el Elche el fin de semana pasado, algo en lo que ha insistido mucho a sus pupilos durante el transcurso de toda esta semana. "El otro día no nos fue bien. Ganamos pero no nos fue bien. Veremos a ver si hemos reaccionado para este. La victoria fue importante porque ganamos los puntos y porque te sirve para hacernos ver a todos que no estuvimos bien, que esa no es nuestra manera ni nuestra forma de actuar, aunque tuviésemos la suerte de ganar".

En esta línea, la preparación durante esta semana ha sido muy clara: "Nos hemos dedicado a mostrarles lo que hicimos mal. No se si lo han entendido pero verlo lo han visto, que ese no era el Cádiz. Nos hicieron más ocasiones en un partido solo que en toda la temporada, con un equipo con diez. Pero ya pasó, nos sirve de muestra y para que no vuelva a pasar".

El entrenador de Santa Isabel no escatimaba en elogios sobre su rival de esta jornada, el Real Valladolid. "Tiene muy buenos jugadores. Cuando eso pasa te tienes que poner en el caso extremo, porque si ellos tienen el día o tú estás muy bien o lo vas a pasar canutas. Tiene buenos futbolistas pero los cuatro de arriba son muy rápidos y directos. Hay otros que se entretienen de cara a portería pero ellos no".

También repasaba otros aspectos, y uno de los nombres propios, una semana más, fue el de Dani Güiza. "Está comprendiendo bien su rol en el equipo. “La única forma de gestionarlo es que el jugador sea buen tío, porque Güiza tiene las de ganar. Dani es buen tío, sabe en qué equipo está, con qué entrenador, qué estilo de juego hay y cuando se queda fuera lo entiende”.

Por último, se le volvía a preguntar por la clasificación. Cervera mantiene casi la misma respuesta que en semanas anteriores aunque deja abierta la posibilidad de ser más optimistas: "Estamos en la media del playoff, lo que pasa es que el Valladolid con este número de puntos pensamos que va a estar arriba. Nosotros veremos si somos capaces de estar arriba también. Sigo mirando abajo, pero ahora también echo un vistazo a la zona alta”.